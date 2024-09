देश

Stones Pelted at Ganesh Pandal : रात्रभर राडा! गणपती बसवलेल्या मंडपावर दडगफेक; ३३ जणांना अटक, वाचा नेमकं काय घडलं?

Tensions escalate after stone-pelting incident at Ganesh Pandal in Surat : देशभरात सध्या गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. यादरम्यान गुजरातच्या सुरत शहरातील सैयदपुरा भागात गणेश उत्सवादरम्यान एक मोठी घटना समोर आली आहे