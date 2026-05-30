गल्लीतील सोया चाप आता होणार ग्लोबल! योगींच्या ODOC योजनेत गाझियाबादची निवड; पाहा काय आहे क्रेझ?

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद (Ghaziabad) जिल्ह्याची ओळख आता केवळ औद्योगिक वस्तू, इंजिनिअरिंगचे सामान किंवा हॉकीपुरती मर्यादित राहणार नाही. या शहरात मिळणारा अत्यंत लोकप्रिय आणि चटपटीत 'सोया चाप' (Soya Chaap) आता संपूर्ण जगात आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. .योगी आदित्यनाथ सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'एक जिल्हा एक व्यंजन' (ODOC - One District One Dish) योजनेअंतर्गत गाझियाबादमधून 'सोया चाप'चे नाव अंतिम (फायनल) करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याच महिन्यात या योजनेचे अधिकृत लॉन्चिंग करणार आहेत..गल्लीबोळांतून आंतरराष्ट्रीय मंचापर्यंतचा प्रवासगेल्या एका दशकात गाझियाबादमध्ये सोया चापच्या व्यवसायाने एका मोठ्या क्रांतीचे रूप घेतले आहे. पूर्वी केवळ छोट्या गाड्यांवर मिळणारा हा पदार्थ आज शहरातील मोठमोठे रेस्टॉरंट्स, आलिशान हॉटेल्स आणि लग्नकार्यांमधील मुख्य मेन्यूचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. तरुण पिढी आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये या डिशची प्रचंड क्रेझ आहे..जिल्हा उद्योग केंद्राचे संयुक्त आयुक्त श्रीनाथ पासवान यांनी सांगितले की, या योजनेचा मुख्य उद्देश स्थानिक चवीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग मिळवून देणे हा आहे. यामुळे स्थानिक खाद्य व्यावसायिकांना मोठी बाजारपेठ तर मिळेलच, शिवाय जिल्ह्यात रोजगाराच्या हजारो नवीन संधी उपलब्ध होतील. 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP) अंतर्गत इंजिनिअरिंग गुड्स आणि 'एक जिल्हा एक खेळ' अंतर्गत हॉकीनंतर, आता 'ODOC' मध्ये सोया चापचा समावेश झाल्याने गाझियाबादची त्रिवेणी पूर्ण झाली आहे..रोज ३ हजार किलोचा खप, पण 'नकली चाप'चे मोठे संकट!शहरातील प्रमुख चाप विक्रेते तरुण मदान यांच्या मते, गाझियाबादमध्ये दररोज सुमारे ३,००० किलो सोया चापची विक्री होते. मात र, या लोकप्रियतेच्या आड एक काळे सत्यही समोर आले आहे. बाजारात स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणावर भेसळयुक्त आणि केवळ मैद्यापासून बनवलेली नकली चाप विकली जात आहे.अस्सल सोया चापची किंमत: १०० ते १२० रुपये प्रति किलो.नकली (मैदा युक्त) चापची किंमत: ६० ते ८० रुपये प्रति किलो.स्थानिक विक्रेते सूर्यांश चौधरी यांनी सांगितले की, गल्लोगल्लीत कच्ची चाप आणि तयार डिश विकली जात आहे, परंतु गुणवत्तेची कोणतीही तपासणी होत नसल्याने अस्सल सोयाबीनऐवजी केवळ मैद्याचा वापर वाढला आहे, जो ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे..आरोग्य तज्ज्ञांचा (Health Experts) महत्त्वाचा सल्लागाझियाबादच्या या जागतिक यशाचे स्वागत होत असतानाच, आरोग्य तज्ज्ञांनी आरोग्याबाबत मोठी चेतावणी दिली आहे. डॉक्टरांच्या मते, दीर्घकाळापर्यंत मैद्यापासून बनवलेला नकली चाप खाल्ल्याने पचनसंस्थेचे गंभीर आजार आणि जीवनशैलीशी संबंधित (Lifestyle) समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने या डिशच्या जागतिक ब्रँडिंगसोबतच, स्थानिक पातळीवर शुद्धता आणि 'क्वालिटी कंट्रोल'साठी (गुणवत्ता तपासणी) कडक मानके ठरवून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.गाझियाबादमधील खवय्यांमध्ये आणि हॉटेल असोसिएशनमध्ये आपल्या लाडक्या 'सोया चाप'ला सरकारी स्तरावर मिळालेल्या या आंतरराष्ट्रीय मानामुळे प्रचंड आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.