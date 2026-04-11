Chardham Yatra 2026: यात्रेकरूंनो सावधान! चारधाम यात्रेसाठी कडक नियम लागू; अफवा पसरवल्यास थेट FIR

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी २०२६ च्या चारधाम यात्रेसाठी आतापर्यंतचा सर्वात कडक आणि व्यापक 'ॲक्शन प्लॅन' तयार केला आहे. यात्रेकरूंची सुरक्षा आणि सुविधा ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून ती आमची 'वैयक्तिक जबाबदारी' आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे.सचिवालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यंदाची यात्रा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नाही तर 'मानवीय संवेदनशीलतेने' पार पाडली जाईल..१. हेलिकॉप्टर सेवा: फिटनेस आणि मेंटेनन्स अनिवार्यगेल्या काही वर्षांतील अनुभव लक्षात घेता, मुख्यमंत्री धामी यांनी हेलिकॉप्टर ऑपरेटर्ससाठी कडक सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक हेलिकॉप्टरची नियमित मेंटेनन्स आणि फिटनेस तपासणी बंधनकारक असेल.क्षमतेपेक्षा जास्त वजन किंवा फेऱ्या मारणाऱ्यांवर कारवाई होईल. तसेच, वैमानिक आणि विमानाला ठराविक काळ विश्राम देणे अनिवार्य असेल.२. 'ग्रीन आणि क्लीन' यात्रेवर भरयात्रा मार्गावर ठिकठिकाणी कलेक्शन बॉक्स लावले जातील. प्लास्टिकच्या वापरावर पूर्णपणे लगाम घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही मोहीम लोकचळवळ (जनआंदोलन) बनवण्यासाठी स्थानिक तरुण आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाईल..३. हाय-टेक सुरक्षा आणि एआय (AI) मॉनिटरिंगयंदाची चारधाम यात्रा तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असेल:CCTV आणि AI: संपूर्ण मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्रिय राहतील. गर्दी नियंत्रणासाठी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आधारित प्रणाली वापरली जाईल.स्लॉट सिस्टीम: दर्शन रांगेत तासनतास थांबावे लागू नये म्हणून 'डिजिटल स्लॉट मॅनेजमेंट' लागू करण्यात येईल.कंट्रोल रूम: २४x७ हेल्पलाइन आणि क्विक रिस्पॉन्स टीम आपत्कालीन स्थितीसाठी तैनात असेल..४. अफवा आणि फसवणुकीवर कडक प्रहारचारधाम यात्रेबद्दल कोणतीही भ्रामक माहिती किंवा अफवा पसरवल्यास संबंधितांवर तात्काळ एफआयआर दाखल करून कडक कारवाई केली जाईल. प्रवाशांची आर्थिक लूट टाळण्यासाठी प्रत्येक दुकानावर वस्तूंची 'रेट लिस्ट' लावणे बंधनकारक आहे. ओव्हररेटिंग करणाऱ्यांचे परवाने रद्द होऊ शकतात.५. आरोग्य आणि रस्ते सुविधामार्गावर ठिकठिकाणी मेडिकल युनिट्स आणि तात्पुरती रुग्णालये उभारली जातील. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे आणि दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी SDRF-NDRF ची टीम तैनात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा कमी पडू नये यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमले जातील..६. नोंदणी प्रक्रिया आणि वाहतूकडिजिटल नोंदणी: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल. गर्दीच्या ठिकाणी अतिरिक्त नोंदणी बूथ लावले जातील.पर्यायी मार्ग: ट्रॅफिक जामची समस्या टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर केला जाईल, जेणेकरून स्थानिक नागरिकांची गैरसोय होणार नाही.मुख्यमंत्री धामी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, मागील वर्षांच्या अनुभवातून शिकून त्रुटी तात्काळ दूर कराव्यात. या बैठकीला मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.