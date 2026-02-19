देश

Tiger Safari: दुधवा टायगर सफारीसाठी जाताय? जंगलात कोणाचीही मनमानी चालणार नाही! योगी सरकारने जारी केला मोठा आदेश

Strict action against violations in Dudhwa National Park: दुधवा टायगर रिझर्व्हला 'इको सेन्सिटीव्ह झोन' घोषित; जंगलाच्या संरक्षणासाठी कडक नियम लागू
Tourists on a jeep safari inside Dudhwa Tiger Reserve following new forest guidelines.

सकाळ डिजिटल टीम
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील जगप्रसिद्ध दुधवा टायगर रिझर्व्हच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. निसर्ग आणि वन्यजीवांचे रक्षण करण्यासाठी या संपूर्ण परिसराला 'इको सेन्सिटीव्ह झोन' म्हणून घोषित करण्यात आले असून, यामुळे आता जंगलाच्या भोवती असलेल्या अनेक हालचालींवर कायमची बंदी येणार आहे.

