Tiger Safari: दुधवा टायगर सफारीसाठी जाताय? जंगलात कोणाचीही मनमानी चालणार नाही! योगी सरकारने जारी केला मोठा आदेश

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील जगप्रसिद्ध दुधवा टायगर रिझर्व्हच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. निसर्ग आणि वन्यजीवांचे रक्षण करण्यासाठी या संपूर्ण परिसराला 'इको सेन्सिटीव्ह झोन' म्हणून घोषित करण्यात आले असून, यामुळे आता जंगलाच्या भोवती असलेल्या अनेक हालचालींवर कायमची बंदी येणार आहे..लखीमपूर खेरी येथील दुधवा टायगर रिझर्व्ह आता अधिक सुरक्षित होणार आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने या संदर्भात नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, दुधवा नॅशनल पार्क, किशनपूर अभयारण्य आणि बहराइचमधील कतर्निया घाट या संपूर्ण वनक्षेत्राच्या सीमांपासून १ किलोमीटरपर्यंतचा परिसर 'इको सेन्सिटीव्ह झोन' म्हणून ओळखला जाईल. या परिसरात आता नवीन कारखाने किंवा मोठे पक्के बांधकाम करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे..या नवीन नियमांमुळे जंगलाच्या शेजारी होणारे अवैध उत्खनन, विटांच्या भट्ट्या आणि मोठ्या हॉटेल किंवा रिसॉर्ट्सच्या निर्मितीला चाप बसणार आहे. निसर्गाची हानी होऊ नये आणि वाघांच्या अधिवासात मानवी हस्तक्षेप कमी व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. २०२२ च्या अहवालानुसार दुधवामध्ये १३५ हून अधिक वाघ आहेत. या वाघांच्या आणि इतर वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी ध्वनी आणि वायू प्रदूषणावरही आता कडक निर्बंध लादले जातील..\rदुधवा टायगर रिझर्व्ह हे १२८५ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले आहे. येथील नद्या, घनदाट जंगल आणि जैवविविधता पर्यटकांना नेहमीच भुरळ घालते. नवीन नियमांनुसार, पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता फक्त मर्यादित होम-स्टे किंवा पर्यटनाला परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, परवानगीशिवाय कोणतेही पक्के बांधकाम केल्यास प्रशासनाकडून कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे वन्यजीव प्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..