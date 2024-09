देश

डॉक्टर होण्यासाठी काहीपण! मेडिकल कॉलेजला प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी बदलला 'धर्म'; धक्कादायक प्रकार समोर

Students fraud certificates to get admission in medical college UP News: आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाली होती. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते .त्यानंतर हा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.