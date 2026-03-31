Forensic Course: सुरू झाला धुरंधर होण्याचा कोर्स! विद्यार्थी बनणार ‘क्राईम एक्स्पर्ट’, योगी सरकारचा अनोखा प्रयोग

उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी तपास यंत्रणा अधिक अचूक आणि वेगवान करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 'उत्तर प्रदेश स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक सायन्सेस' (UPSIFS) च्या विद्यार्थ्यांना आता केवळ पुस्तकी ज्ञान मिळणार नाही, तर ते प्रत्यक्ष घटनास्थळी आणि प्रयोगशाळेत जाऊन 'धुरंधर' बनणार आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, लखनऊमधील फॉरेंसिक इन्स्टिट्यूट आता देशातील चार दिग्गज संस्थांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे प्रॅक्टिकल एक्स्पोजर मिळणार आहे..१. KGMU मध्ये शिकणार 'पोस्टमार्टम'च्या बारकाव्यांची माहितीकिंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटी (KGMU) सोबत होणारा करार ऐतिहासिक ठरणार आहे. फॉरेंसिकचे विद्यार्थी केजीएमयूच्या फॉरेंसिक मेडिसिन विभागात जाऊन प्रत्यक्ष पोस्टमार्टम प्रक्रिया पाहू शकतील.पंचनामा करण्यापासून ते मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्यापर्यंतच्या तांत्रिक बाबी विद्यार्थी जवळून शिकतील. यामुळे मेडिकल-लीगल प्रकरणांमध्ये त्यांची पकड मजबूत होईल.२. तुरुंगात जाऊन समजून घेणार 'गुन्हेगारी मानसिकता'उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन आणि सुधार सेवांसोबत झालेल्या करारामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष जेलमध्ये जाण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थी कैद्यांशी संवाद साधतील आणि त्यांच्या गुन्ह्यामागील सामाजिक व मानसिक कारणांचा (Criminal Psychology) अभ्यास करतील.गुन्हेगार गुन्हा का करतो आणि पुरावे कसे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो, हे समजून घेतल्याने विद्यार्थ्यांना तपासात मोठी मदत होईल..३. तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञांची देवाणघेवाण (Exchange Programs)धीरूभाई अंबानी युनिव्हर्सिटी (गांधीनगर): या करारामुळे गुजरातचे सायबर तज्ज्ञ लखनऊला येऊन विद्यार्थ्यांना 'डिजिटल क्राईम' आणि 'सायबर फ्रॉड' रोखण्याचे प्रगत धडे देतील.महाराणा प्रताप इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (गोरखपूर): या ठिकाणी एक 'जॉइंट फॉरेंसिक लॅब' उभारली जाईल. दोन्ही संस्थांचे शिक्षक एकमेकांच्या ठिकाणी लेक्चर्स देऊन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर संशोधन करतील..भविष्यातील 'जॉब-रेडी' तज्ज्ञUPSIFS चे डायरेक्टर डॉ. जी.के. गोस्वामी यांच्या मते, या पुढाकारामुळे उत्तर प्रदेशातील तरुण डिजिटल गुन्हे आणि गुंतागुंतीचे खून खटले सोडवण्यासाठी पूर्णपणे तयार असतील. योगी सरकारचे उद्दिष्ट हे आहे की, वैज्ञानिक पुराव्यांच्या जोरावर गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी आणि तपास प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये.