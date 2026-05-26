Pulao Recipe: नॉन-व्हेज बिर्याणी विसराल! अवध घराण्याची शाही निर्मिती 'सब्ज मेवा मलाई पुलाव'; पाहा बनवण्याची सोपी रेसिपी

उत्तर प्रदेशातील अवध (लखनौ) प्रांत हा केवळ तिथल्या ऐतिहासिक वास्तू आणि नवाबशाही थाटासाठीच नाही, तर तिथल्या अत्यंत समृद्ध आणि सुवासिक खाद्यसंस्कृतीसाठी (Awadhi Cuisine) जगभर प्रसिद्ध आहे. अवधी खाद्यसंस्कृतीचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील शाही आचारी शाकाहारी पदार्थ देखील अशा पद्धतीने बनवायचे की, त्यांची चव आणि समृद्धता कोणत्याही मांसाहारी पदार्थाला तोडीस तोड ठरेल. उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्युझिन' (ODOC) योजनेअंतर्गत या शाकाहारी पदार्थाला विशेष ओळख मिळाली आहे..याच अद्भूत परंपरेतील एक उत्कृष्ट आणि शाही नमुना म्हणजे 'सब्ज मेवा मलाई पुलाव' (Subz Mewa Malai Pulao)! सण-उत्सव किंवा घरच्या खास पाहुणचारासाठी हा पुलाव म्हणजे शाकाहारी खवय्यांसाठी एक राजेशाही पर्वणीच ठरते.हा पुलाव केवळ साधा भात नसून, सुगंधित बासमती तांदूळ, ताज्या भाज्या, भरपूर सुकामेवा (मवा) आणि मलाईदार सुवासिक ग्रेव्हीचा एक अप्रतिम मेळ आहे, जो पारंपरिक 'दम' (Dum Style) पद्धतीने शिजवला जातो..लागणारे साहित्य:भातासाठी: दीड कप जुना प्रिमियम बासमती तांदूळ (२०-३० मिनिटे भिजवलेला), १ मोठा चमचा देशी तूप, अख्खे गरम मसाले (१ मोठी वेलची, ३-४ हिरवी वेलची, १ इंच दालचिनी, ४ लवंगा, १ तमालपत्र), ४-५ कप पाणी आणि १ चमचा मीठ.व्हेज आणि मलाई बेससाठी: दीड कप मिश्र भाज्या (गाजर, फरसबी, फ्लॉवर, मटार), अर्धा कप सुकामेवा (काजू, बदाम, बेदाणे), १ मोठा बारीक चिरलेला कांदा, १ मोठा चमचा आले-लसूण पेस्ट, अर्धा कप ताजी मलाई (किंवा हेवी क्रीम), अर्धा कप दूध, १ चमचा पांढरी मिरी पूड (किंवा काळी मिरी पूड), १ चमचा वेलची पूड, १ चमचा तूप आणि कोमट दुधात भिजवलेले केशर..बनवण्याची सोपी पद्धत:१. भात शिजवणे: एका मोठ्या भांड्यात ४-५ कप पाण्यात मीठ आणि अख्खे गरम मसाले घालून पाणी उकळा. त्यात भिजवलेला तांदूळ घालून तो ७५% शिजवून घ्या (तांदूळ लांब झाला पाहिजे पण पूर्ण मऊ होऊ नये). नंतर पाणी पूर्णपणे गाळून भात बाजूला ठेवा.२. सुकामेवा तळणे: एका जड तळाच्या भांड्यात किंवा हांडीमध्ये १ चमचा तूप गरम करून काजू, बदाम आणि बेदाणे सोनेरी रंगावर तळून बाजूला काढा.३. कूर्मा तयार करणे: त्याच तुपात चिरलेला कांदा सोनेरी होईपर्यंत तळा. त्यात आले-लसूण पेस्ट घालून एक मिनिट परता. नंतर सर्व मिश्र भाज्या घालून ३-४ मिनिटे परतून घ्या. त्यात मीठ, पांढरी मिरी पूड आणि वेलची पूड घाला..४. मलाईदार बेस: आता या भाज्यांमध्ये दूध आणि ताजी मलाई घाला आणि हलक्या हाताने मिक्स करा. भाज्या या रश्यामध्ये २-३ मिनिटे मंद आचेवर शिजवून घ्या.५. दम देणे (Layering): भांड्यात खाली भाज्या आणि मलाईची ग्रेव्ही सारखी पसरवून घ्या. त्यावर वरून शिजवलेला बासमती भात पसरा. भाताच्या वर तळलेला सुकामेवा, केशराचे दूध आणि आवडीनुसार थोडे गुलाब पाणी किंवा केवडा जल शिंपडा.६. दम कुकिंग: भांड्याचे झाकण गव्हाच्या पिठाने किंवा फॉइल पेपरने कडेने पूर्णपणे बंद करा, जेणेकरून वाफ बाहेर जाणार नाही. अगदी मंद आचेवर १५ मिनिटे याला 'दम' द्या..असे करा सर्व्ह:तयार झालेला गरम आणि सुवासिक 'सब्ज मेवा मलाई पुलाव' वरून कडक तळलेला कांदा (बिरिस्ता) टाकून सजवा. हा मलाईदार पुलाव पुदिन्याचा थंडगार रायता किंवा 'शाही पनीर' सारख्या ग्रेव्हीच्या भाजीसोबत खाण्यासाठी अप्रतिम लागतो. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये घरी येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी हा शाही बेत नक्कीच तुमच्या डायनिंग टेबलची शान वाढवेल.