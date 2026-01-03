Success Story: शंभर रुपयांचं कर्ज घेऊन रोट्या विकल्या, आता झाली दोन रेस्टॉरंटची मालकीण; महिलेचा थक्क करणारा प्रवास

Woman Entrepreneur: मोठे स्वप्न बघण्यासाठी पैसाही तसाच लागतो, हा समज एका महिलेने खोडून काढला आहे. केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातल्या शरिफा कलथिंगल या महिलेची ही सक्सेस स्टोरी आहे. तुमचे हेतू कणखर असतील तर शंभर रुपयेसुद्धा तुमचं नशीब बदलवू शकतात. ज्या महिलेच्या घरात फुटकी कवडी नव्हती ती महिला आज कोट्यवधी रुपयांच्या मलमत्तेची मालकीण बनील आहे. शरिफा यांनी शंभर रुपयांचं कर्ज घेऊन रोट्या विकल्या होत्या. हीच महिला आज दोन रेस्टॉरंटची मालकीण झाली आहे..शरिफा कलथिंगल यांचं आयुष्य सुरुवातीपासूनच खडतर होतं. त्यांचे पती सक्कीर व्यवसायाने पेंटर होते. त्यांचं काम हवामानावर अवलंबून असायचं. विशेषतः पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये त्यांच्या कुटुंबाचे हाल व्हायचे. अनेकवेळा तर घरामध्ये तांदूळसुद्धा धड नसायचा. एकेदिवशी परिस्थिती इतकी बिघडली की, घरात खाण्यासाठी काहीही नव्हतं..व्यवसायाची सुरुवातत्या दिवशी शरिफा यांनी शेजाऱ्यांकडून शंभर रुपये उधार घेतले. त्या पैशांतून त्यांनी तांदळाचं पीठ आणि गुळ खरेदी केला. या जिन्नस वापरुन त्यांनी केरळची पारंपारिक मिठाई उन्नियप्पम बनवलं आणि विकलं. त्यांना एका वर्षाची मुलगी होती. तिला सोबत घेऊन शरिफा रोज चार किलोमीटर पायी जाऊन स्थानिक दुकानदारांना उन्नियप्पम विकत होत्या..सुरुवातीला दुकानदारांनी त्यांच्यावर फारसा विश्वास ठेवला नव्हता. परंतु पहिल्याच दिवशी त्यांचे १० पॅकेट विक्री झाले होते. त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला होता. हळूहळू त्यांनी उन्नियप्पमसोबत पाथरी आणि चपाती बनवायला सुरुवात केली. लोकांनी सुरुवातीला त्यांची चेष्टा केली, परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं..Marathi Sahitya Sammelan : मराठी साहित्य संमेलनाला गालबोट! कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांना फासले काळे; पोलिसांनी कोरेगावातील संदीप जाधवला घेतलं ताब्यात.कर्ज देण्यास बँकेने दिला नकारछोट्या स्तरावर काम सुरु झालं तेव्हा शरिफाने कॅटरिंगचा व्यवसाय सुरु करण्याचं स्वप्न बघितलं. त्यासाठी त्यांनी बँकेकडे कर्जाची मागणी केली. परंतु कोणत्याही बँकेने त्यांना दारात उभं केलं नाही. कारण त्यांच्याकडे गहाण ठेवण्यासाठी काहीही नव्हतं. शरिफा यांनी पराभव स्वीकारला नाही, त्यांनी केरळ सरकारच्या महिला सशक्तीकरण योजना कुटुम्बश्रीशी जोडण्याचा निर्णय घेतला.या योजनेंतर्गत शरिफा यांना दोन लाख रुपयांचं कर्ज मिळालं. या पैशांतून त्यांनी आपल्या मुलाच्या नावे मुथु कॅटरिंगची सुरुवात केली. हळूहळू त्यांच्या पदार्थांना ओळख मिळू लागली. त्या बिर्याणी, पाथरी आणि चपातीचा पुरवठा करु लागल्या. त्यानंतर त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी डब्बे सुरु केले..Kolhapur Crime News : कारागृहात शौचालयाच्या रांगेत थांबला; लक्ष नसलेलं पाहून मागून हल्ला केला अन्..., थरारक घटना....कोरोना काळ ठरला टर्निंग पॉईंटवर्ष २०२० मध्ये कोरोना महामारीमुळे त्यांचं काम जवळपास बंद झालं. सगळ्या ऑर्डर थांबल्या. याच कठीणप्रसंगी कुटुम्बश्रीने त्यांना मंजेरी मेडिकल कॉलेजमध्ये कोरोना रुग्णांना भोजन पुरवठा करण्याचं काम दिलं.शरिफा यांनी पूर्ण ताकदीने काम सुरु केलं. साधारण दोन हजार रुग्णांना त्यांनी नाश्ता आणि जेवण देणं सुरु केलं. या कामामुळे त्यांनी अनेक महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला. कोरोनानंतर शरिफा यांना कोट्टक्कल आयुर्वेद महाविद्यलयाच्या कॅन्टीनचं काम मिळालं. येथेच त्यांचा व्यवसाय मोठा झाला. या यशाच्या जोरावर त्यांनी कोट्टक्कलमध्ये एक हॉटेल खरेदी केलं..पुढे त्यांनी कॅफे कुटुम्बश्रीच्या नावाने आणखी एक रेस्टॉरंट सुरु केलं. आज त्या दोन रेस्टॉरंटच्या मालकीण आहेत आणि त्यांचा व्यवसाय सातत्याने पुढे जातोय. शरिफा केवळ एक यशस्वी उद्योजिका नाहीत तर ४० पेक्षा जास्त महिलांना त्यांनी रोजगार दिला आहे. त्यांचे पती सक्कीर यांनी आता पेंटिंगचं काम सोडून पत्नीला साथ देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.