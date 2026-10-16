Sugar Stock Limits: साखरेच्या साठवणुकीवर केंद्राचे निर्बंध; सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय; पंधरा दिवसच साठा ठेवता येणार

नवी दिल्ली: सणासुदीच्या काळात होणारी साखरेच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे. व्यापाऱ्यांना साखरेचा साठा मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक काळ तो स्वतःकडे ठेवता येणार नाही. तसेच, देशभरात कोणत्याही वेळी व्यापाऱ्यांना एक हजार क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा करता येणार नाही. हे सुधारित नियम १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहतील..अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली. साखरेच्या पुरवठा साखळीमध्ये अनावश्यक साठा होऊ नये, साखर कारखान्यांपासून वितरकांमार्फत तिथून ग्राहकांपर्यंत तिचा नियमित पुरवठा व्हावा, या उद्देशानेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. पुरेशा साठ्यासाठी प्रयत्न ‘नव्या नियमांनुसार व्यापाऱ्यांना साखरेचा साठा मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत त्याची विक्री किंवा पुढील वितरण करावे लागेल. साठवणुकीचा कालावधी आणि साठ्याचे प्रमाण यावर मर्यादा.ईशान्येकडील राज्यांना पुरवठा कोलकता महानगरासाठी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांतून साखर खरेदी केली जाते. तेथून पूर्व भारतासह ईशान्येकडील राज्यांना तिचा पुरवठा केला जातो. आसाममध्येही भौगोलिक अडचणी, वाहतूक व्यवस्था आणि ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन साठवणुकीची कमाल मर्यादा दोन हजार क्विंटल करण्यात आली आहे..घातल्यामुळे बाजारात साखरेची उपलब्धता सुरळीत राहण्यास मदत होईल, ’ असा सरकारचा प्रयत्न आहे. भौगोलिक समस्यांचा आढावा पश्चिम बंगालमधील कोलकता आणि उपनगरांमध्ये, तसेच आसाममध्येसाखरेच्या साठवणुकीसाठी दोन हजार क्विंटलची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या भागांतील बाजारपेठेच्या विशिष्ट गरजा, वाहतुकीतील अडचणी आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ही सवलत देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.