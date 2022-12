By

नवी दिल्ली : बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलीन फर्नांडिसला सध्या ज्या महाठगामुळं कोर्टवाऱ्या कराव्या लागत आहेत. त्या सुकेश चंद्रशेखर यानं २०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यात आता आम आदमी पार्टीवर गंभीर आरोप केले आहेत. चंद्रशेखरच्या कोट्यवधी रुपये आपला दिल्याच्या दाव्यामुळं नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. (Sukesh Chandrasekhar serious allegations on AAP regarding money laundering case)

दिल्लीस्थित पटियाला हाऊस कोर्टात आज मनीलॉंड्रिंग प्रकरणात सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टात जॅकलीन फर्नांडिस आणि सुकेश चंद्रशेखर हे उपस्थित होते. यावेळी सुकेश यानं आम आदमी पार्टीवर गंभीर आरोप केले. सुकेशचे वकील अॅड. अनंत मलिक यांनी सांगितलं की, सुकेश चंद्रशेखर यानं कोर्टाला सांगितलं की, त्यानं आम आदमी पार्टीला ६० कोटी रुपये दिले आहेत. त्याच्या या खळबळजनक दावा एका उच्चस्तरीय समितीनं नोंदवून घेतला आहे. तसेच हे आरोप गंभीर असून याप्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी, अशी शिफारसही यावेळी या समितीनं केली.

सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधीत २०० कोटी रुपयांच्या मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात जॅकलीन फर्नांडिसच्या नावाचा देखील समावेश आहे. तिच्यावर आरोप आहेत की, तीन सुकेश चंद्रशेखर याच्याकडून कार आणि घरासहित अनेक महागडे गिफ्ट स्विकारले आहेत. ईडी आणि दिल्ली पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.

