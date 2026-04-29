Char Dham Yatra: "चारधाम यात्रेची तयारी जबरदस्त!"ऋषिकेशमध्ये सुनील शेट्टीकडून पोलिसांचं कौतुक; अफवांबद्दल काय बोलला ?

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेता सुनील शेट्टी याने नुकतीच ऋषिकेशला भेट दिली असून, उत्तराखंड प्रशासनाने चारधाम यात्रेसाठी केलेल्या तयारीचे भरभरून कौतुक केले आहे. यात्रेबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या नकारात्मक अफवांना त्याने पूर्णपणे फेटाळून लावले असून आपला अनुभव 'उत्कृष्ट' असल्याचे सांगितले आहे.ऋषिकेश येथे पत्रकारांशी बोलताना सुनील शेट्टीने प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.नकारात्मक अफवांना चोख प्रत्युत्तरसुनील शेट्टी म्हणाला की, "अनेकदा यात्रेदरम्यान वाहतूक कोंडी, प्रचंड गर्दी आणि नियोजनाचा अभाव असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळतात. परंतु, प्रत्यक्षात माझा अनुभव याच्या अगदी उलट आहे. ऋषिकेशमधून यात्रेला सुरुवात होते आणि येथे देशभरातून हजारो भाविक आले असूनही सर्व व्यवस्था अतिशय शिस्तबद्ध आहे.".उत्तराखंड पोलिसांच्या कामगिरीवर मोहोर'कडाक्याचे ऊन आणि भाविकांची अलोट गर्दी असूनही शहरात कुठेही वाहतुकीचा खोळंबा होऊ नये यासाठी पोलीस अहोरात्र काम करत असल्याचे त्याने नमूद केले. स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी ज्या पद्धतीने गर्दीवर नियंत्रण मिळवले आहे, ते कौतुकास्पद असल्याचे त्याने सांगितले..पुढील वेळी स्वतः करणार 'चारधाम' यात्राया भेटीदरम्यान सुनील शेट्टीने एक महत्त्वाची इच्छा व्यक्त केली. "यावेळी जरी मी दर्शनासाठी पूर्ण यात्रेला जाऊ शकलो नसलो, तरी पुढच्या वेळी मी स्वतः संपूर्ण चारधाम यात्रा करणार आहे," असे त्याने जाहीर केले..भाविकांना दिलासासुनील शेट्टीच्या या विधानामुळे यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला आहे. कडाक्याच्या उन्हातही प्रशासनाच्या मदतीमुळे भाविकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत नाहीये, हे त्याने स्पष्ट केले.सुनील शेट्टीने दिलेली ही 'क्लीन चिट' उत्तराखंड पर्यटन आणि पोलिसांसाठी एक मोठी पावती मानली जात आहे.