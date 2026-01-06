दिलेला शब्द पाळला! मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांच्या पुढाकाराने महिला क्रिकेटर क्रांती गौडच्या वडिलांची नोकरी बहाल

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी पुन्हा एकदा आपल्या संवेदनशील आणि वचनबद्ध नेतृत्वाची प्रचिती दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर आणि मध्यप्रदेशची शान क्रांती गौड हिच्याशी केलेला शब्द पाळत, मुख्यमंत्र्यांनी तिच्या वडिलांची, श्री. मुन्ना सिंह यांची गेल्या १३ वर्षांपासून निलंबित असलेली नोकरी सोमवारी पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले आहेत..नेमके प्रकरण काय होते?क्रांती गौड हिचे वडील मुन्ना सिंह हे मध्यप्रदेश पोलीस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत होते. २०१२ मध्ये निवडणूक कर्तव्यावर असताना कथित निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. गेली १३ वर्षे हा खटला प्रलंबित होता, ज्यामुळे कुटुंबाला अनेक आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता..मुख्यमंत्र्यांनी कसा पाळला शब्द?काही दिवसांपूर्वी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने 'वनडे वर्ल्ड कप'मध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. या यशानंतर मध्यप्रदेशच्या खेळाडूंच्या सन्मानार्थ आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी क्रांती गौड हिचे अभिनंदन केले होते.या सोहळ्यात क्रांतीने आपल्या वडिलांच्या प्रलंबित नोकरीचा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी नियमांच्या अधीन राहून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन तिला दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर पोलीस मुख्यालयाने तातडीने हालचाली करत सोमवारी मुन्ना सिंह यांच्या पुनर्स्थापनेचा (Reinstatement) आदेश जारी केला..क्रांती गौडचे स्वप्न झाले साकारआपल्या खेळाच्या जोरावर देशाला विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या क्रांतीचे एक वैयक्तिक स्वप्न होते की, तिच्या वडिलांनी सन्मानाने पोलिसांच्या गणवेशात निवृत्त व्हावे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे हे स्वप्न आता सत्यात उतरले आहे. या निर्णयाने केवळ एका कुटुंबाला न्याय मिळाला नाही, तर राज्यातील खेळाडूंचा सरकारवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.जिल्हा प्रशासनाच्या मते, हा निर्णय खेळाडूंप्रति असलेला सन्मान आणि न्यायप्रिय दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण आहे. १३ वर्षांचा दीर्घ लढा संपल्याने गौड कुटुंबात सध्या आनंदाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.