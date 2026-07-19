SIR नंतर मतदार यादीतून नाव वगळलं तर नागरिकत्व रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टाचे 8 ऐतिहासिक निर्णय; प्रत्येक भारतीयाने जाणून घ्यावेत असे निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ते 17 जुलै 2026 या दरम्यान घटनात्मक अधिकार, निवडणूक प्रक्रिया, नागरिकत्व, मालमत्ता, वारसा, खाणकाम तसेच करार कायद्याशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. या विविध निकालांमधून न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली आहेत. त्यामुळे हे आठ निर्णय जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. .हायकोर्टाच्या अधिकारांवर स्पष्ट मर्यादाभारतीय राज्यघटनेच्या कलम 226 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना हायकोर्टाला कनिष्ठ न्यायालयांनी नोंदवलेल्या पुराव्यांची पुन्हा तपासणी करता येणार नाही किंवा त्यांनी दिलेल्या वस्तुस्थितीवरील निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा अधिकार केवळ कायदेशीर अधिकारांच्या वापरातील त्रुटी दुरुस्त करण्यापुरताच मर्यादित आहे. त्यामुळे हायकोर्टाला अपील न्यायालयाप्रमाणे संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेता येत नाही. या भूमिकेसह सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक हायकोर्टाचा संबंधित निर्णय रद्द केला.नगरपंचायतीतील नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नाहीकर्नाटक विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नगरपंचायतीतील नियुक्त (नामनिर्देशित) सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा सदस्यांची मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे राज्यघटनेच्या तरतुदींना विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला..SIR प्रक्रियेनंतर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले, तरी त्यामुळे त्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप रद्द होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले. नागरिक आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच SIR प्रक्रियेतून नाव वगळलेल्या व्यक्तींना उपलब्ध असलेल्या अपील प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवरही न्यायालयात सुनावणी झाली..Supreme Court : मतदार यादीतून नाव गायब... मग रेशनही बंद? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं मोठं स्पष्टीकरण.मृत्युपत्र, मालमत्ता आणि पुराव्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णयएखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याने केलेल्या मृत्युपत्राची (वसीयत) कायदेशीर अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन वर्षांच्या आतच न्यायालयात अर्ज करणे बंधनकारक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा अर्जाची गरज ज्या वेळी निर्माण होते, त्या वेळेपासून अर्ज करण्याचा अधिकार लागू होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.तसेच, मूळ विक्रेत्याची संमती नसताना दुरुस्तीपत्र (रेक्टिफिकेशन डीड) करून विक्रीपत्रातील मालमत्तेची ओळख बदलता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुरुस्तीपत्राचा वापर केवळ लेखी किंवा तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यापुरताच करता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.याशिवाय, भारतीय पुरावा कायद्यातील (इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट) कलम 68 मधील तरतूद नोंदणीकृत विक्रीपत्रांना लागू होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. विक्रीपत्रासाठी साक्षीदारांकडून स्वतंत्र प्रमाणीकरण करणे कायद्याने अनिवार्य नसल्यामुळे या तरतुदीचा अशा व्यवहारांमध्ये वापर करता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले..वारसा आणि खाणकामासंदर्भातील भूमिकाहिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या कलम 22 नुसार, एखाद्या सहवारसाने आपला मालमत्तेतील हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतल्यास इतर प्रथम श्रेणीतील (Class-I) वारसांना तो हिस्सा आधी खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार शेतीच्या जमिनींसाठीही लागू होतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. याप्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा निर्णयही न्यायालयाने कायम ठेवला.तसेच, खाण भाडेपट्टा करारात रॉयल्टीचे दर बदलण्याची तरतूद नसली, तरी MMDR कायद्यानुसार सरकारला वेळोवेळी रॉयल्टीचे दर बदलण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे भाडेपट्ट्याच्या संपूर्ण कालावधीत एकाच दराने रॉयल्टी आकारावी, असा दावा खाण भाडेपट्टाधारक करू शकत नाही..करार आणि गोहत्या प्रकरणातील निर्णयव्यावसायिक करारात ठेव रकमेवर (सिक्युरिटी डिपॉझिट) व्याज देण्याची अट नसली, तरी तो करार कायद्याच्या किंवा सार्वजनिक हिताच्या विरोधात ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयासह न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा संबंधित निर्णय रद्द केला.दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये बकरीदसह कोणत्याही दिवशी गाय किंवा वासरांची कत्तल करण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. राज्य सरकारच्या विशेष अनुमती याचिकेवर नोटीस बजावत न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला..Supreme Court ची रेल्वेच्या 'सेकंड-क्लास पॅसेंजर' शब्दप्रयोगावर नाराजी; अपघातग्रस्ताच्या कुटुंबाला ८ लाखांची नुकसान भरपाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.