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SIR नंतर मतदार यादीतून नाव वगळलं तर नागरिकत्व रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टाचे 8 ऐतिहासिक निर्णय; प्रत्येक भारतीयाने जाणून घ्यावेत असे निकाल

Supreme Court Clarifies Key Legal Issues Across Eight Landmark Rulings : मतदान, नागरिकत्व, मालमत्ता, वारसा, करार आणि गोहत्या यांसह आठ महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्णय दिले.
Supreme Court

Supreme Court

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ते 17 जुलै 2026 या दरम्यान घटनात्मक अधिकार, निवडणूक प्रक्रिया, नागरिकत्व, मालमत्ता, वारसा, खाणकाम तसेच करार कायद्याशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. या विविध निकालांमधून न्यायालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली आहेत. त्यामुळे हे आठ निर्णय जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.

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