Supreme Court: ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ म्हणजे केवळ गंभीर गुन्हे; सर्वोच्च न्यायालयाने यंत्रणेला सुनावले

नवी दिल्ली: ‘विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत जे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते त्यातील ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ या शब्दाचा अर्थ केवळ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असाच आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने आज यंत्रणेला समज दिली. ज्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर गुन्हे नाहीत त्यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचे किंवा मागे घेण्याचे अधिकार राज्यांना असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.‘नीट’परीक्षेच्या पेपरफुटीविरोधात २० जुलै रोजी दिल्लीमध्ये काढण्यात आलेल्या संसदेवरील मोर्चासह विविध आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, ज्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, अशाच विद्यार्थ्यांचा विचार केला जाईल, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने त्यावर उपरोक्त भाष्य केले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्ल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ‘कॉक्रोच जनता पक्षा’च्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या लाठीमारास आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. ‘दिल्लीसह इतर राज्यांना आंदोलकांविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. .या ठिकाणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी या शब्दांचा अर्थ केवळ गंभीर आणि अमानवीय गुन्हे असाच घ्यावा,’ असे कोर्टाने म्हटले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ या शब्दाच्या व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, कारण विद्यार्थ्यांवर वाहतुकीचे नियम मोडणे किंवा राजकीय स्वरूपाचे किरकोळ गुन्हे असू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे होते..पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीचे जवळपास तीनशे व्हिडिओ समोर आले आहेत. गणवेशामध्ये नसलेल्या व्यक्तींनाही आंदोलकांवर बळाचा वापर केल्याचे दिसून येते. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी पॅलेट गनचा वापर का केला?- गोपाळ शंकरनारायणन, ज्येष्ठ विधिज्ञ.बळाचा अतिवापर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला संरक्षण मिळता कामा नये, तसेच विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली एखाद्या सराईत गुन्हेगारालाही अभय मिळता कामा नये. पॅलेट गनच्या वापराबाबत १८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत नियमावली निश्चित केली जाईल.- सूर्य कांत, सरन्यायाधीश.Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत संभ्रम होता. सरकार वचनबद्धतेबाबत गंभीर असून गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले २ हजार ७०० लोक वगळता इतरांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.- तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.