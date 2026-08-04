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Supreme Court: ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ म्हणजे केवळ गंभीर गुन्हे; सर्वोच्च न्यायालयाने यंत्रणेला सुनावले

Only Serious Crimes Count Says Supreme Court: किरकोळ गुन्ह्यांच्या आधारे व्यक्तींविरोधात अन्यायकारक कारवाई करू नये, असे निर्देश देत न्यायालयाने संबंधित यंत्रणेला सुनावले.
Supreme Court Ruling Criminal Background Refers Only To Serious Offences Big Relief Against Unfair Administrative Action

Supreme Court Ruling Criminal Background Refers Only To Serious Offences Big Relief Against Unfair Administrative Action

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सकाळ डिजिटल टीम
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नवी दिल्ली: ‘विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत जे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते त्यातील ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ या शब्दाचा अर्थ केवळ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असाच आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने आज यंत्रणेला समज दिली. ज्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर गुन्हे नाहीत त्यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचे किंवा मागे घेण्याचे अधिकार राज्यांना असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

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New Delhi
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