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Supreme Court: स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा; आरक्षण मर्यादेवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश

Reservation Cap Issue Cleared for Maharashtra Civic Elections: महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा! सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर दिले महत्त्वाचे निर्देश
Maharashtra Civic Elections Get Green Signal as Supreme Court Clarifies Reservation Limit and Pending Election Issues

Maharashtra Civic Elections Get Green Signal as Supreme Court Clarifies Reservation Limit and Pending Election Issues

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षण मर्यादेचा खटला प्रलंबित असला तरी अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात,’ असे सांगतानाच राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. या निवडणुकांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

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