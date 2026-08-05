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Supreme Court: माणिकराव कोकाटेंबाबतचा खटला निकाली काढा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, शिक्षेच्या स्थगिती कालावधीत वाढ

Supreme Court Extends Stay in Manikrao Kokate Case: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी राखीव घर गैरप्रकाराने घेतल्याच्या प्रकरणात सहा महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुंबई उच्च न्यायालयाला आदेश; कोकाटे यांच्या शिक्षेवरील स्थगितीची मुदत वाढवली.
Supreme Court Grants Relief to Manikrao Kokate Extends Stay on Sentence Directs Early Hearing of Case

Supreme Court Grants Relief to Manikrao Kokate Extends Stay on Sentence Directs Early Hearing of Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात गंभीर आरोप असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्याशी संबंधित खटला सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.

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