Supreme Court FSSAI Warning: पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांमध्ये असणाऱ्या मीठ, साखर आणि सॅच्युरेटेड फॅटच्या जास्त प्रमाणाबाबत आता ग्राहकांना थेट पॅकेटवरच स्पष्ट इशारा दिला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक मोठा आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिलाय..भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (FSSAI) यासाठी नवीन नियम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. पदार्थांमध्ये केवळ वरून मिसळलेली साखर आणि फॅट न पाहता, त्या पदार्थात असणाऱ्या एकूण साखर आणि सॅच्युरेटेड फॅटच्या प्रमाणावर आधारित लेबल लावले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..26/11 Mumbai Attacks: मृत्यू समोर दिसत होता, पण माईक हातातून सोडला नाही! २६/११ च्या रात्री रेल्वे अनाउंसर बनला शेकडो प्रवाशांचा आधार.न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मीठ, एकूण साखर आणि सॅच्युरेटेड फॅटची कमाल मर्यादा नव्याने निश्चित केली जावी. ही मर्यादा इतकीही कमी नसावी की प्रत्येकच खाद्यपदार्थाच्या पॅकेटवर इशारा छापला जाईल आणि इतकीही जास्त नसावी की आरोग्याला हानी पोहोचवणारे प्रमाण या नियमातून सुटेल..खाद्य पदार्थांच्या पॅकेटच्या मुख्य भागावर तीन वेगवेगळे षटकोन बनवून त्यामध्ये अनुक्रमे 'High Fat', 'High Sugar' आणि 'High Salt' असे लिहिण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. पॅकेटच्या मुख्य भागावर किमान ४ ते ५ टक्के हिस्सा या सूचनेने व्यापला पाहिजे आणि त्यातील अक्षरे ग्राहकांना सहज वाचता येतील इतकी मोठी व स्पष्ट असावीत, असेही न्यायालयाने बजावले आहे..Sanju Samson, दिलदार माणूस! मोहम्मद अझरुद्दीनसाठी सलामीची जागा सोडली... पठ्ठ्याने वादळी शतक झळकावले, संघाला सर्वोच्च धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले.लहान मुले आणि सर्वसामान्य नागरिकांना पॅकेटबंद पदार्थांमधील घटकांची आणि त्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांची जाणीव करून देणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. या निर्देशांनुसार एफएसएसएआयने तातडीने मसुदा नियम तयार करून त्यावर संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवाव्यात आणि लवकरात लवकर हे नियम लागू करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.