कर्जाच्या परतफेडीला 28 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ 

नवी दिल्ली: कोरोनामुळे आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या कर्जदारांसाठी दिलासा मिळाला आहे. आज (गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court of India ) मोरेटोरियमबद्दल (moratorium निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जाच्या परतफेडीस 28 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. याकाळात कर्जाचे हप्ते जे ग्राहक भरू शकणार नाहीत त्यांची बॅंक खाती NPA (Non-performing loan) टाकू नये असंही बॅंकाना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

यापुर्वी कर्जाचे हप्ते भरण्याची शेवटची तारिख 31 ऑगस्ट होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या कर्ज स्थगितीची मुदतवाढ आणि व्याज माफ करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे.

Loan moratorium case in Supreme Court: After hearing the arguments from all the parties, SC recorded the submissions of petitioners and directed the Government to file a detailed affidavit in two weeks and posted the matter for further hearing after two weeks. pic.twitter.com/eQsa5SKDHR

— ANI (@ANI) September 10, 2020