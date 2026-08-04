देश

Supreme Court: ३० वर्षांनंतरही न्यायाची प्रतीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयात १० हजार, उच्च न्यायालयांत ८० हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित

Over 90,000 Decades-Old Cases Remain Pending Across India's Higher Judiciary : देशातील न्यायालयांमध्ये दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे न्याय वितरणातील विलंब पुन्हा चर्चेत आला असून, रिक्त न्यायाधीश पदे आणि वाढता अनुशेष ही मोठी आव्हाने ठरत आहेत.
Supreme Court

Supreme Court

Esakal

Sandip Kapde
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नवी दिल्ली : देशातील न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता अनुशेष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून उच्च न्यायालयांपर्यंत हजारो खटले दशकानुदशके प्रलंबित असून, काही प्रकरणांमध्ये तब्बल ३० वर्षांहून अधिक काळ न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी २०११ पासून सुमारे ९,८०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला असला, तरी प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत अपेक्षित घट झालेली नसल्याचे चित्र आहे.

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