Supreme Court: ३० वर्षांनंतरही न्यायाची प्रतीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयात १० हजार, उच्च न्यायालयांत ८० हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित

नवी दिल्ली : देशातील न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता अनुशेष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून उच्च न्यायालयांपर्यंत हजारो खटले दशकानुदशके प्रलंबित असून, काही प्रकरणांमध्ये तब्बल ३० वर्षांहून अधिक काळ न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी २०११ पासून सुमारे ९,८०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला असला, तरी प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत अपेक्षित घट झालेली नसल्याचे चित्र आहे..सर्वोच्च न्यायालयातील स्थितीउपलब्ध आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या १० हजारांहून अधिक आहे. यापैकी ५५८ खटले २० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत, तर २६ खटले ३० वर्षांहून अधिक काळापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील दीर्घकालीन प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट होते..उच्च न्यायालयांतील मोठा अनुशेषदेशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्येही प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या ८० हजारांहून अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. न्यायालयीन कामकाज अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या असल्या, तरी या जुन्या खटल्यांच्या निपटाऱ्याचा वेग वाढलेला दिसत नाही..पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्चन्यायालयीन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आणि न्याय वितरण प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी २०११ पासून सुमारे ९,८०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे. या माध्यमातून न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, या खर्चानंतरही प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झालेली नसल्याचे आकडे दर्शवतात..कायदामंत्र्यांचे संसदेतील स्पष्टीकरणसंसदेतील एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी खटल्यांच्या निपटाऱ्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर असल्याचे नमूद केले. तसेच न्यायालयांनी या खटल्यांच्या निकालासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा ठरवलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.मेघवाल यांनी सांगितले की, न्यायालयांमधील खटल्यांचा वेळेवर निपटारा होणे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. पुरेशा संख्येने न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकारी उपलब्ध असणे, न्यायालयीन कर्मचारी, आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रकरणांचे स्वरूप आणि गुंतागुंत, पुराव्याचे स्वरूप, वकील संघटना, तपास यंत्रणा, साक्षीदार, संबंधित पक्षांचे सहकार्य तसेच नियम आणि कार्यपद्धतींची प्रभावी अंमलबजावणी हे त्यातील महत्त्वाचे घटक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Supreme Court : दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस.न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांची समस्यासर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती प्रक्रियेला गती मिळाली असली, तरी उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे कायम आहेत. देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये मंजूर १,१२२ न्यायाधीशांच्या पदांपैकी ३४१ पदे सध्या रिक्त आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमध्येही एकूण ३०,८६८ न्यायाधीशांची पदे असताना त्यापैकी ७,३११ पदे रिक्त असल्याची माहिती देण्यात आली.सरकारची भूमिका आणि उपाययोजनाउच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी शिफारसी वेळेत न केल्याचा आरोप कायदामंत्र्यांनी संबंधित उच्च न्यायालयांच्या कॉलेजियमवर केला. सरन्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या या कॉलेजियमकडून नियुक्ती प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयासाठी भारताचे सरन्यायाधीश नियुक्तीची शिफारस करतात. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निपटाऱ्यासाठी सर्व २५ उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये थकबाकी समित्या स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही मेघवाल यांनी दिली. तसेच प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदे २०२३, परक्राम्य दस्तऐवज (सुधारणा) अधिनियम २०१८, व्यावसायिक न्यायालये (सुधारणा) अधिनियम २०१८ आणि विशिष्ट निवारण (सुधारणा) अधिनियम २०१८ यांची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..Supreme Court: खून, बलात्कार अन् अनेक गंभीर गुन्हे; दिल्ली आंदोलनात अडीच हजारांपेक्षा जास्त गुन्हेगारांचा सहभाग; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.