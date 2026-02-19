Supreme Court: न्यायाधिशांचा दृष्टिकोन संवेदनशील हवा; लैंगिक गुन्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

नवी दिल्ली : न्यायिक दृष्टिकोनामध्ये संवेदनशीलता आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवीत लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांचा निपटारा करताना न्यायाधीशांच्या दृष्टिकोनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीला दिले..मध्य प्रदेशातील भोपाळमधील या अकादमीने संचालक, निवृत्त न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांच्यामार्फत यासंदर्भात सर्वसमावेश अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. यापूर्वी न्यायालयांनी न्यायिक प्रक्रिया व न्यायाधिशांमध्ये लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात सुनावणी करताना करुणा व संवेदनशीलता रुजविण्यासाठी विविध पावले उचलली..मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायाधीश ए.व्ही अंजरिया यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच पारित केलेल्या आदेशात नमूद केले..Supreme Court : वेळेत न्यायदान आवश्यक; निकाल राखून ठेवण्याची व्याधी समूळ नष्ट करावी.असे असले तरीही, या टप्प्यावर विविध घटनात्मक व वैधानिक संस्थांनी भूतकाळात केलेल्या अशा प्रयत्नांची तसेच त्याच्या परिणामांची आणि पीडितांच्या विविध समस्यांची पूर्ण माहिती न घेता कोणताही नवीन, दिशाहीन प्रयत्न करण्यास आम्ही कचरत आहोत, त्यामुळे, विविध तज्ज्ञांची मते, सूचना घेतल्याशिवाय अशा प्रकारचा प्रयत्न केला जाऊ नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. समितीने यापूर्वी केलेल्या उपाययोजनांची दखल घ्यावी. असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.