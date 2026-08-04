Supreme Court Judge: 'लाईक्स'साठी बाजारात न्यायाचा लिलाव! सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सोशल मीडियावर का संतापले?

नवी दिल्ली : सोशल मीडिया, त्यावरील अल्गोरिदम आणि मीडिया ट्रायलमुळे न्यायव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याची चिंता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियामुळे निष्पक्ष न्यायाला धक्का बसत असून न्याय प्रक्रिया आता 'लाइक्स'च्या बाजारात पोहोचली आहे, असे ते म्हणाले. १ ऑगस्ट रोजी CAN फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या पाचव्या जस्टिस एच. आर. खन्ना स्मृती राष्ट्रीय परिसंवादात ते बोलत होते..सोशल मीडियावर न्यायाधीशांना लक्ष्यन्यायमूर्ती बागची म्हणाले, एखाद्या न्यायाधीशाने स्वतंत्रपणे मत मांडले आणि ते सोशल मीडियावरील लोकांना आवडले नाही, तर त्यांना लगेच लक्ष्य केले जाते. सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दल चुकीच्या पद्धतीने बोलले जाते. त्यामुळे न्याय देण्याची प्रक्रिया हळूहळू तमाशा बनत चालली असल्याची त्यांनी खंत व्यक्त केली..लाईव्ह स्ट्रीमिंगमुळे नवे प्रश्नन्यायालयीन कामकाजाचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरू झाल्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. मात्र, त्याचे काही तोटेही समोर आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयातील व्हिडिओंचे छोटे-छोटे भाग कापून सोशल मीडियावर टाकले जातात. त्यामुळे लोकांपर्यंत अपूर्ण माहिती पोहोचते.सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेली सुरुवातीची किंवा तोंडी टिप्पणीच अंतिम निर्णय असल्यासारखी दाखवली जाते. त्यामुळे सोशल मीडियावर न्यायालयावर टीका सुरू होते. यामुळे न्यायालयातील कामकाज लोकांसमोरचा एक कार्यक्रम असल्यासारखे वाटू लागले आहे. याचा परिणाम न्यायाधीश आणि वकिलांच्या वागणुकीवरही होत असल्याचे त्यांनी सांगितले..न्यायाधीशांनी सोशल मीडियापासून दूर राहावेचुकीच्या माहितीला उत्तर देण्यासाठी न्यायाधीशांनी सोशल मीडियावर यावे, असा सल्ला काही जण देतात. मात्र, न्यायमूर्ती बागची यांनी हा सल्ला नाकारला. आपल्या परंपरेनुसार न्यायाधीशांनी शांत आणि संयमी जीवन जगावे, असे त्यांनी सांगितले.त्यांनी संविधानातील कलम १२१ चा उल्लेख करत संसदेलाही न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करता येत नाही, असे सांगितले. मात्र, सोशल मीडियावर रोज न्यायाधीशांवर टीका होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Supreme Court: खून, बलात्कार अन् अनेक गंभीर गुन्हे; दिल्ली आंदोलनात अडीच हजारांपेक्षा जास्त गुन्हेगारांचा सहभाग; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय.कौतुकाचाही धोकान्यायाधीशांनी ट्रोलिंगची भीती बाळगू नये, पण सोशल मीडियावरील कौतुकाच्याही मोहात पडू नये, असे त्यांनी सांगितले. शिक्षा किंवा टीकेपेक्षा सतत कौतुक मिळवण्याची इच्छा न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर जास्त परिणाम करू शकते, असे त्यांनी म्हटले.त्यांच्या मते, सोशल मीडियावरील हॅशटॅग आणि ३० सेकंदांच्या व्हिडिओ क्लिपमुळे न्यायालयातील साधी चर्चा देखील मोठी आणि सनसनाटी घटना असल्यासारखी दाखवली जाते..मीडिया ट्रायलवरही प्रश्नन्यायमूर्ती बागची म्हणाले, माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे, पण न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच एखाद्याला दोषी ठरवण्याचा अधिकार नाही. मीडिया ट्रायल किंवा व्हायरल व्हिडिओमुळे न्यायालयाच्या कामात अडथळा येत असेल, तर त्याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे.त्यांनी असेही सांगितले की, आज न्यायपालिकेसाठी सर्वात मोठा धोका सरकारकडून नाही, तर मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अल्गोरिदममुळे आहे. हे अल्गोरिदम लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि जास्त नफा मिळवण्यासाठी सनसनाटी माहिती पुढे आणतात. त्यामुळे लोकांच्या मतावर परिणाम होऊ शकतो..लाईव्ह स्ट्रीमिंगबाबत सूचनालाईव्ह स्ट्रीमिंग प्रत्येक प्रकरणात बंधनकारक नसावे, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी सुचवले. कोणत्या प्रकरणात लाईव्ह स्ट्रीमिंग करायचे, याचा निर्णय न्यायालयाने किंवा संबंधित पक्षांच्या मागणीनुसार घ्यावा.तसेच, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी लाईव्ह स्ट्रीमिंगच्या नोंदींचा सुरक्षित डिजिटल संग्रह तयार करावा. हा संग्रह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याअंतर्गत सुरक्षित ठेवावा. गरज पडल्यास माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्याअंतर्गत त्याचा वापर करता यावा, असेही त्यांनी सांगितले..Supreme Court: ३० वर्षांनंतरही न्यायाची प्रतीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयात १० हजार, उच्च न्यायालयांत ८० हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.