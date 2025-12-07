Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय सामान्यांसाठी! सरन्यायाधीश सूर्य कांत; प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करणार

नवी दिल्ली : ‘‘सर्वोच्च न्यायालय हे सामान्यांसाठी आहे, असा मजबूत संदेश देत एकीकृत राष्ट्रीय धोरणावर आधारित निर्णय घेणे आणि प्रलंबित खटल्यांवर लवकर निर्णय घेण्यास प्राधान्य असेल,’’ असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आज स्पष्ट केले..एका माध्यमसमूहाच्या कार्यक्रमात बोलताना न्याय सर्वांना उपलब्ध व्हायला हवा, खटल्यांचा खर्च कसा कमी करायचा आणि प्रकरणांसाठी योग्य वेळ कसा ठरवायचा, याला प्राथमिकता असेल, असेही सांगितले..न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबद्दल विचारल्यावर सत्ताविभाजनाच्या घटनात्मक तत्त्वाचा उल्लेख करत सरन्यायाधीश म्हणाले, की न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांच्या स्वतंत्र भूमिकेची स्पष्ट व्याख्या राज्यघटनेने उत्तम पद्धतीने केलेली आहे, ज्यामुळे एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप होत नाही..प्रलंबित खटल्यांवर लवकर निर्णय घेण्यासाठी एकीकृत राष्ट्रीय न्यायालयीन धोरण आणि निश्चित असा कालावधी तयार करण्याला माझे पहिले प्राधान्य असेल. मी सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्याबाबत बोलत नाही, ते कधीही होणार नाही, कारण खटल्यांची प्रक्रिया सतत सुरू राहणारी आहे. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. आपल्यासमोर वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेले जुने खटले तातडीने हाताळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मध्यस्थी हा एक प्रभावी ‘गेम-चेंजर’ पर्याय म्हणून गांभीर्याने विचारात घ्यावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले..CJI Suryakant यांचं एकच विधान… अन् परदेशी न्यायाधीशदेखील थक्क! न्यायालयांच्या निर्णयांचं भविष्य बदलणार? .डिजिटल अरेस्ट, सायबर गुन्ह्यांचे आव्हानन्यायव्यवस्थेसमोरील डिजिटल अरेस्ट व सायबर गुन्ह्यांसारख्या नवीन आव्हानांचा उल्लेखही सरन्यायाधीशांनी केला. ‘‘नवनवीन आव्हाने येत राहतील, सर्वप्रथम आपण आपली न्यायव्यवस्था अद्ययावत करायला हवी. या आव्हानांचा सामना कसा करायचा, यासाठीही न्यायिक अधिकाऱ्यांना तयार करायला हवे,’’ असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.