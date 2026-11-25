पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरण्याची कारवाई टाळण्यासाठी काही खासदार आणि आमदारांकडून जाणीवपूर्वक राजीनामे दिले जात असल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि संस्थात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. सोमवारी (२३ नोव्हेंबर) या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग आणि भारतीय विधी आयोगाला नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे..भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर पडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून राजीनाम्याचा मार्ग वापरला जात असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार होणारी अपात्रतेची कारवाई निष्प्रभ ठरू नये, यासाठी ठोस संरक्षणात्मक तरतुदी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.या याचिकेची जोड दुसऱ्या एका याचिकेशीही देण्यात आली आहे. एखादा उमेदवार एका राजकीय पक्षाकडून निवडणूक जिंकून आल्यानंतर राजीनामा देतो आणि त्यानंतर दुसऱ्या पक्षाच्या तिकिटावर पुन्हा निवडणूक लढवतो, अशा परिस्थितीत त्याच्याकडून निवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची मागणी त्या याचिकेत करण्यात आली आहे. हा विषय के. सुथन विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणाशी संबंधित आहे..अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना राजीनाम्याचा मार्गयाचिकाकर्त्याने मांडलेल्या मुद्द्यानुसार, एखाद्या आमदाराविरोधात पक्षांतराच्या आरोपावरून अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असते किंवा भविष्यात अशी कारवाई होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी संबंधित आमदार विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे राजीनामा सादर करतात. विशेष म्हणजे, संबंधित पीठासीन अधिकारी पक्षांतराच्या आरोपांची चौकशी करत असतानाच असे राजीनामे दिले जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास होणारा विलंब आणि त्याच काळात दिले जाणारे राजीनामे यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधींना दहाव्या अनुसूचीनुसार होणाऱ्या कारवाईपासून वाचण्याची संधी मिळते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. याचा परिणाम राज्यातील राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो. तसेच निवडून आलेल्या सरकारचे अस्तित्व टिकवण्यावर किंवा सरकार कोसळण्यावरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो..राजीनामा आणि अपात्रता या स्वतंत्र संवैधानिक प्रक्रियाश्रीमंत बाळासाहेब पाटील विरुद्ध कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष या खटल्याचा दाखला देत याचिकाकर्त्याने राजीनामा आणि अपात्रता या दोन वेगवेगळ्या संवैधानिक प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अपात्रतेस कारणीभूत ठरलेल्या घटनेनंतर संबंधित सदस्याने राजीनामा दिला, तरी त्यामुळे पक्षांतरासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया आपोआप संपुष्टात येत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.राजीनाम्याचा वापर करून पक्षांतराचे कायदेशीर परिणाम टाळता येणे आणि अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा नसणे, या दोन्ही बाबी निवडणुकीतून मिळालेल्या जनादेशाच्या विश्वासार्हतेला बाधा आणू शकतात, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.अपात्रतेवरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत विधानसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊ शकतो, पोटनिवडणुका होऊ शकतात किंवा सत्ताधारी सरकार पडू अथवा टिकू शकते. अशा परिस्थितीत उशिराने दिलेल्या कायदेशीर निर्णयाचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता याचिकाकर्त्याने अधोरेखित केली आहे.यासाठी किहोतो होलोहन विरुद्ध झाचिल्हू, श्रीमंत बालासाहेब पाटील, केशम मेघचंद्र सिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष, सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे प्रधान सचिव आणि पाडी कौशिक रेड्डी विरुद्ध तेलंगणा राज्य या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे.केशम मेघचंद्र सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी साधारणपणे तीन महिन्यांची मर्यादा निश्चित केल्याचा उल्लेखही याचिकेत आहे. मात्र, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत या कालमर्यादेत बदल करता येऊ शकतो. अशा वेळी त्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे..Supreme Court : "तुम्ही खुर्चीवर बसण्याच्या लायकीचे नाही"; वकिलाचे CJI सूर्यकांत यांना भर कोर्टात खडे बोल, आता होणार फौजदारी कारवाई?.विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्नसध्याच्या व्यवस्थेत अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रामुख्याने विधानसभा अध्यक्षांकडे असल्याने काही संस्थात्मक अडचणी निर्माण होतात, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. विशेषतः अध्यक्षांचा एखाद्या राजकीय पक्षाशी संबंध असेल किंवा त्यांचे पद सभागृहाच्या विश्वासावर अवलंबून असेल, तर निर्णयप्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.वेळेत निर्णय घेण्याची प्रभावी यंत्रणा नसल्यामुळे पक्षांतराचा आरोप असलेला आमदार विश्वासदर्शक ठरावासह सरकारच्या भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या इतर प्रक्रियांमध्ये सहभागी होऊ शकतो, असेही याचिकेत नमूद आहे..याचिकेत सहा प्रमुख मागण्यासंविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असेल किंवा ती सुरू होण्याची शक्यता असेल, तर संबंधित खासदार किंवा आमदाराने राजीनामा दिल्याने ही प्रक्रिया संपणार नाही किंवा निष्प्रभ ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करावे.अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदेशीर कालमर्यादा निश्चित करण्याचा विचार करावा. ही मर्यादा सामान्यतः तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावी. अपवादात्मक परिस्थितीत अधिक वेळ लागल्यास त्याची लेखी कारणे नोंदवली जावीत.अपात्रतेसंबंधीच्या प्रकरणांचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याच्या शक्यतेची तपासणी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाला देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.संसद आणि राज्य विधानसभांनी अपात्रतेच्या प्रक्रियेशी संबंधित राजीनामा पत्रे, जारी केलेल्या नोटिसा, त्यांना मिळालेली उत्तरे, सुनावणीच्या तारखा, अंतरिम आदेश आणि अंतिम निर्णय वेळेत सार्वजनिक करावेत. मात्र, कायद्याने गोपनीय ठेवणे आवश्यक असलेली माहिती वगळण्याची मुभा असावी.अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना किंवा अपात्रतेचे संकेत देणाऱ्या परिस्थितीत राजीनामा देणाऱ्या सदस्याला मंत्रीपद किंवा इतर लाभाचे राजकीय पद देऊ नये, अशी स्पष्टता मागण्यात आली आहे. अनुच्छेद ७५(१ब), १६४(१ब) आणि ३६१ब अंतर्गत येणाऱ्या पदांबाबत ही मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित सदस्यावरील अपात्रतेचा प्रश्न त्याच्या बाजूने निकाली निघेपर्यंत किंवा तो पुन्हा विधिवत निवडून येईपर्यंत ही मर्यादा लागू असावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.त्रिशंकू विधानसभेतील बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. अशा परिस्थितीत बहुमत केवळ सभागृहातच सिद्ध केले जावे आणि त्यापूर्वी अनुच्छेद १८८ नुसार निवडून आलेल्या सदस्यांचा शपथविधी पूर्ण झालेला असावा, असे स्पष्ट करण्याची विनंती करण्यात आली आहे..विविध घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवल्याचा दावायाचिकाकर्त्याने यापूर्वीही या प्रश्नावर हस्तक्षेप करण्यासाठी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय कायदामंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि विधी आयोग यांच्याकडे पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या पत्रांना कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर सुधारात्मक पावले उचलण्यात आली नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारसह संबंधित संस्थांकडून उत्तर मागवले आहे..Supreme Court: हुंडा देण्याची ऐपत नसणे म्हणजे छळाचे आरोप खोटे ठरत नाहीत, पण...? सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण! हुंडा छळ प्रकरणात पती निर्दोष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.