Supreme Court: ओबीसी क्रिमी लेयरवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्र सरकार तणावात; स्पष्टीकरणासाठी याचिका

OBC Creamy Layer: केंद्र सरकारने ओबीसी क्रिमी लेयरसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मार्चच्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण आणि योग्य निर्देश मिळावेत, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) दाखल केलेल्या या याचिकेत २०१६ पासून नागरी सेवा परीक्षा (CSE) उत्तीर्ण झालेल्या, मात्र क्रिमी लेयरच्या निकषामुळे ओबीसी प्रवर्गाचा दावा नाकारण्यात आलेल्या सुमारे १०० उमेदवारांच्या प्रकरणांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे..प्रभावित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली असून, निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. दरम्यान, CSE-2025 बॅचचा फाउंडेशन कोर्स याच आठवड्यात मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीत सुरू होणार आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा सध्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्राने स्पष्टीकरण मागितले आहे..CSE-2025 च्या सेवा वाटपावर परिणामाची चिंताकेंद्राच्या म्हणण्यानुसार, CSE-2025 चा अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांनी ११ मार्चचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. त्यामुळे श्रेणीनुसार गुणवत्ता यादी आणि सेवा वाटप अंतिम करण्यास विलंब झाल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या नियोजनात बदल होण्याची शक्यता आहे. बॅच क्रमांक, प्रशिक्षणाशी संबंधित लॉजिस्टिक्स आणि संबंधित अकादमींच्या प्रशिक्षण वेळापत्रकावरही परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचे संवर्ग वाटप बदलू शकते. नव्या बॅचच्या ज्येष्ठता आणि वेतन निश्चितीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता केंद्राने व्यक्त केली आहे.केंद्राच्या मते, CSE-2025 ची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू केल्यास त्याच परीक्षा चक्रातील उमेदवारांमध्ये असमानता निर्माण होऊ शकते. सध्याची याचिका केवळ CSE-2025 च्या सेवा वाटप प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. या प्रक्रियेला सध्या अंतिम स्वरूप दिले जात आहे. मात्र, निर्णय भविष्यातील बॅचेससाठी कसा लागू करावा, याबाबत याचिकेत स्वतंत्र उल्लेख नाही..१९९३ च्या नियमांपासून वादाची सुरुवातया प्रकरणाचा संबंध १९९३ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत ज्ञापनाशी आणि त्यानंतर २००४ मध्ये DoPT कडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणाशी आहे. सप्टेंबर १९९३ च्या ज्ञापनानुसार ओबीसी क्रिमी लेयर निश्चित करताना उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या गणनेत पगाराचे उत्पन्न तसेच कृषी उत्पन्न वगळण्यात आले होते.मात्र, १४ ऑक्टोबर २००४ रोजी DoPT ने दिलेल्या स्पष्टीकरणात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगाराचे उत्पन्नही क्रिमी लेयर ठरवताना विचारात घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले होते.याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, या पद्धतीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या तुलनेत PSU किंवा खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांशी भेदभाव होतो. CSE-2015 म्हणजेच २०१६ च्या बॅचपासून ही व्यवस्था कठोरपणे लागू करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर CSE उत्तीर्ण झालेल्या आणि सक्षम प्राधिकरणाकडून वैध जात प्रमाणपत्र मिळालेल्या सुमारे १०० उमेदवारांचे ओबीसी दावे क्रिमी लेयरचा दर्जा असल्याचे कारण देत फेटाळण्यात आले. यातील बहुतांश उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयासह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत.यापैकी काही उमेदवारांना UPSC किंवा राज्यस्तरीय संस्थांनी घेतलेल्या इतर परीक्षांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाचा लाभ मिळाला होता. मात्र, CSE प्रक्रियेत त्यांचे ओबीसी दावे नाकारण्यात आले..Supreme Court: ३० वर्षांनंतरही न्यायाची प्रतीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयात १० हजार, उच्च न्यायालयांत ८० हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित.सर्वोच्च न्यायालयाचा ११ मार्चचा निर्णयरोहित नाथन यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च रोजी निर्णय दिला. ओबीसींमधील क्रिमी लेयर ठरवण्यासाठी केवळ उत्पन्न हा एकमेव निकष असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.समान सामाजिक स्तरातील ओबीसी सदस्यांमध्ये कृत्रिम भेद निर्माण करणे हा क्रिमी लेयर निश्चित करण्याचा उद्देश नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. समान परिस्थितीतील ओबीसी उमेदवारांना वेगळी वागणूक देणे कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.PSU किंवा खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींच्या मुलांना त्यांच्या पालकांच्या पदाचा प्रकार गट अ, ब, क किंवा ड कोणता आहे, याचा विचार न करता केवळ पगाराच्या उत्पन्नाच्या आधारावर आरक्षणापासून वंचित ठेवणे म्हणजे समान परिस्थितीतील व्यक्तींना असमान वागणूक देणे ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ मध्ये नमूद समानतेच्या तत्त्वांशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांचा कालावधी दिला असून, ही मुदत ११ सप्टेंबर रोजी संपणार आहे..जुन्या उमेदवारांनाही मिळू शकतो लाभ११ मार्चच्या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ आगामी CSE उमेदवारांपुरता मर्यादित राहणार नाही. मागील परीक्षा चक्रांमध्ये क्रिमी लेयरच्या कारणामुळे प्रभावित झालेल्या उमेदवारांनाही त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी काही उमेदवारांच्या क्रमवारीत बदल होऊ शकतो.मात्र, केंद्राने न्यायालयाला निर्णयाची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी करताना काही मर्यादा स्पष्ट करण्याची विनंती केली आहे. आधीच पूर्ण झालेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया, संपलेली शैक्षणिक सत्रे, प्रदान झालेल्या पदव्या किंवा विद्यार्थ्यांना आधीच प्राप्त झालेले हक्क यावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ नये, अशी केंद्राची मागणी आहे.सध्याच्या याचिकेचा मुख्य उद्देश CSE-2025 च्या अंतिम सेवा वाटप प्रक्रियेवर ११ मार्चच्या निर्णयाचा होणारा संभाव्य परिणाम स्पष्ट करून घेणे हा आहे. त्याचवेळी, ओबीसी क्रिमी लेयर निश्चित करताना केवळ उत्पन्नाचा आधार घेण्याच्या पद्धतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केंद्रासमोर अंमलबजावणीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..Supreme Court : तारीख पे तारीख बंद! सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्याच दिवशी ४०० हून अधिक प्रकरणे निकाली; एका दिवसात नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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