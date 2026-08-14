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Packaged Food Warning: ‘पॅकेज्ड फूड’वर धोक्याच्या सूचना का नाहीत?; केंद्र सरकारच्या चालढकलीवरून सर्वोच्च न्यायालय संतप्त

Supreme Court Questions Centre Over Packaged Food Warning Labels: पॅकेज्ड फूडवरील धोक्याच्या सूचनांवर केंद्राची टाळाटाळ; नागरिकांच्या आणि मुलांच्या आरोग्यरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा
Packaged Food Warning Labels Under Supreme Court Scrutiny As Court Questions Centre Over Delay In Consumer Safety Measures

Packaged Food Warning Labels Under Supreme Court Scrutiny As Court Questions Centre Over Delay In Consumer Safety Measures

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: पॅकेज्ड फूडवर(हवाबंद पाकिटातील अन्न) धोक्याच्या सूचना देण्याबाबत अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) निर्णय न घेतल्यास आम्ही स्वतः आदेश देऊ, असा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण जास्त असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर दर्शनी भागात इशारा देणारे लेबल लावण्याबाबत केंद्र सरकार टाळाटाळ करत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

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