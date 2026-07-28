देश

Supreme Court: धर्मांतरितांचा ‘एससी’ दर्जा संपुष्टात; सर्वोच्च न्यायालयाची फेरविचार याचिका फेटाळली

Supreme Court Rejects SC Status Review Petition: हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ रद्द होतो, २४ मार्चच्या निर्णयात कोणतीही उघड त्रुटी नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत
Supreme Court
Supreme Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा (एससी) दर्जा संपुष्टात येतो, या निकालावर फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

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New Delhi
Scheduled Caste atrocities