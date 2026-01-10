Supreme Court: नोकरीचं स्वप्न भंगलं? सरकारी कॉलेजमधून शिक्षण घेतलं म्हणून...; सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल केला रद्द

नवी दिल्ली: सरकारी शैक्षणिक संस्थेत फक्त प्रवेश घेणे किंवा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे यामुळे सरकारी नोकरी मिळण्याचा कायदेशीर हक्क किंवा अपेक्षा आपोआप निर्माण होत नाही, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या अपीलला मंजुरी देताना, न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला रद्द घोषित केले. .या आदेशानुसार, सरकारी प्रशिक्षण संस्थांमधून नर्सिंग अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरी देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय जाहीर करताना सांगितले की, "सरकारी शिक्षण घेण्यामुळे नोकरीची कायदेशीर अपेक्षा उद्भवत नाही, विशेषतः जेव्हा सरकारने आपली धोरणे आणि भरती पद्धती बदलली असते.".भरती प्रक्रियेचे स्वरूपच बदललेखंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेणाऱ्या उमेदवारांना केवळ पूर्वीच्या प्रथा आधारित नोकरीची हमी मिळू शकत नाही. विशेषतः, धोरणात्मक बदलांनंतर पात्र उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याने भरती प्रक्रियेचे स्वरूपच बदलले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांना पूर्णपणे नाकारले.या याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, आयुर्वेदिक नर्सिंग प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना पूर्वीच्या प्रथेनुसार आपोआप नियुक्ती मिळत असे, त्यामुळे त्यांनाही स्टाफ नर्स पदावर नियुक्त करण्याची कायदेशीर अपेक्षा आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारचा मुद्दा मान्य करताना न्यायालयाने नोंदवले की, २०११ नंतर या प्रशिक्षण कार्यक्रमात नोंदणी केलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. पूर्वीची स्वयंचलित नियुक्तीची पद्धत फक्त २० जागांपुरती मर्यादित होती आणि ती परिस्थितीच्या गरजेनुसार लागू करण्यात आली होती..Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच महिलेने असं काही म्हटलं की… क्षणभर सगळे स्तब्ध झाले! पुढे काय घडलं?.प्रशिक्षित उमेदवारांची संख्या प्रचंड वाढलीखंडपीठाने आणखी सांगितले की, खासगी संस्थांना हा अभ्यासक्रम शिकवण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर उमेदवारांची संख्या उपलब्ध पदांपेक्षा कैकपटीने वाढली, त्यामुळे सरकारने जुनी प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेशमध्ये पूर्वी सरकारी आयुर्वेदिक नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या २० जागांसाठी प्रशिक्षित सर्व उमेदवारांना स्टाफ नर्स म्हणून नियुक्त करण्याची व्यवस्था होती.अनेक दशकांपूर्वी, जागांची मर्यादा आणि रिक्त पदांची मोठी संख्या यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षा न घेता अशा नियुक्त्या होत असत. परंतु, २०११ पासून खासगी संस्थांना या अभ्यासक्रमाची परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे प्रशिक्षित उमेदवारांची संख्या प्रचंड वाढली. परिणामी, सरकारने स्वतःच्या महाविद्यालयांमधून प्रशिक्षित उमेदवारांना आपोआप नियुक्त करण्याची पद्धत सोडून दिली..उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलेया प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, भावना मिश्रा, अंकिता मौर्य आणि इतरांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सर्व प्रशिक्षित उमेदवारांना नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आणि न्यायालयाने ते अपील मंजूर करत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.सरकारच्या निर्णयांना पाठबळहा निकाल सरकारी नोकरीच्या अपेक्षांबाबत महत्त्वपूर्ण ठरतो, कारण तो धोरण बदल आणि वाढत्या उमेदवार संख्येच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयांना पाठबळ देतो. यामुळे सरकारी शिक्षण आणि नोकरी यांच्यातील संबंध स्पष्ट होतो, ज्यात शिक्षण पूर्ण केल्याने नोकरीची हमी नसते, तर ती धोरण आणि उपलब्धतेवर अवलंबून असते..Supreme Court: ''रस्त्यावरील सर्व श्वान हटवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत'', सुप्रीम कोर्टाने दिलं स्पष्टीकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.