Supreme Court: नोकरीचं स्वप्न भंगलं? सरकारी कॉलेजमधून शिक्षण घेतलं म्हणून...; सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल केला रद्द

Supreme Court Verdict Clarifies Government Jobs : सरकारी शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण किंवा प्रशिक्षण पूर्ण केल्याने सरकारी नोकरीचा कायदेशीर हक्क निर्माण होत नाही, धोरण बदल आणि भरती प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय
नवी दिल्ली: सरकारी शैक्षणिक संस्थेत फक्त प्रवेश घेणे किंवा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे यामुळे सरकारी नोकरी मिळण्याचा कायदेशीर हक्क किंवा अपेक्षा आपोआप निर्माण होत नाही, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या अपीलला मंजुरी देताना, न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला रद्द घोषित केले.

