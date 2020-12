राज्यपाल कोश्यारी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा; अवमान कारवाईला स्थगिती

नवी दिल्ली : उत्तराखंड हायकोर्टच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावरील अवमानना कारवाईवर देखील रोख लावली आहे. हे प्रकरण कोश्यारी यांना देहरादूनमध्ये मिळालेल्या बंगल्याला सोडण्यासंदर्भातील आहे.

Supreme Court stays the contempt proceedings against Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshiyari in connection with his alleged non-payment of rent of government bungalow allocated to him as a former Chief Minister of Uttarakhand.

