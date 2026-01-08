Supreme Court: ''रस्त्यावरील सर्व श्वान हटवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत'', सुप्रीम कोर्टाने दिलं स्पष्टीकरण

नवी दिल्लीः रस्त्यावरचे सर्वच श्वान हटवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असं स्पष्टीकरण देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, भटक्या कुत्र्यांवर उपचार झाले पाहिजेत. अॅनिमल बर्थ कंट्रोलच्या नियमांनुसार भटक्या कुत्र्यांचे इलाज करण्यात यावेत. जे लोक कुत्र्यांना भीतात त्यांना कुत्रा चावू शकतो किंवा ज्यांना कुत्रा चावला आहे, त्यांच्यावर पुन्हा कुत्रे हल्ला करतता..न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एनव्ही अंजारिया या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने श्वानांशी संबंधित दाखल याचिकेवर सुनावणी घेतली. यामध्ये श्वानप्रेमींद्वारे दाखल केलेल्या याचिकांचाही समावेश होता. कोर्टाच्या सुरुवातीच्या आदेशामध्ये बदल आणि आदेशाचं कठोर पालन व्हावं, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे..Yeola News : येवल्यात विरोधी पक्षाची ताकद एकवटली; शिवसेना-राष्ट्रवादी युतीच्या नगरसेवकांनी स्वीकारला पदभार.जस्टिस मेहता म्हणाले की, रस्त्यावरच्या सर्वच श्वानांना हटवण्याचे निर्देश आम्ही दिलेले नाहीत. या प्राण्यांसोबत नियमांनुसार वागलं पाहिजे, हेच आदेश दिलेले आहेत. वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह, कृष्णन वेणुगोपाल, ध्रुव मेहता, गोपाल शंकरनारायण, श्याम दीवान, सिद्धार्थ लूथरा आणि करुणा नंदीसह अनेक वकिलांचे युक्तिवाद कोर्टाने ऐकले..सुरुवातीला अॅड. गौरव अग्रवाल यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, चार राज्यांनी बुधवारी या प्रकरणी आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहेत. आपल्या युक्तिवादादरम्यान सिंह म्हणाले, दिल्लीसारख्या ठिकाणी उंदरांचा सुळसुळात आहे आणि माकडांचीही समस्या आहेच. त्यामुळे कुत्र्यांना अचानक हटवलं तर उदरांची संख्या वाढेल. त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील..Sangli District Bank Robbery : ब्रेकिंग न्यूज! सांगली जिल्हा बँकेच्या शाखेत २२ लॉकर फोडले, ७ किलो सोने, २० किलो चांदी चोरीला....ते पुढे म्हणाले, जेव्हा उंदरांची संख्या वाढते तेव्हा अनेक विनाशकारी परिणाम भोगावे लागतात. कुत्रे आणि मांजरी दुश्मन असतात. मांजली उंदरांना मारतात त्यामुळे आपल्याला मांजरींच्या संख्या वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे.सिंह पुढे म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशावर आम्ही प्रश्न उपस्थित करीत नाहीत. परंतु या निर्णयाचा एकदा रिव्ह्यू व्हावा आणि त्यात बदल करावेत, अशी मागणी मागणी आहे. अतिरिक्त श्वानांवरही नियंत्रण पाहिजे. त्यासाठी नसबंदी, व्हॅक्सिनेशन हा एकमेव पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.