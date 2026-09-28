Traffic Challan Recovery: थकबाकी असलेला ट्रॅफिक दंड आता वीज बिलातून वसूल होणार? सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारांना महत्त्वाची सूचना

Traffic Challan: थकित ट्रॅफिक ई-चलानची रक्कम वसूल करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ती थेट वीज बिलाशी जोडण्याचा विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना केली आहे. प्रलंबित दंड वसूल करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केवळ ई-चलान जारी करून न थांबता प्रत्यक्ष जमिनीवर ठोस पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. .या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी नमूद केले की, जर लोक ट्रॅफिक चलान भरत नसतील तर अधिकारी वीजबिलासह इतर सरकारी देयकांशी ते जोडून दंडाची रक्कम वसूल करण्याच्या मार्गांवर विचार करू शकतात..Ranjangaon Murder: रांजणगावात ‘खुन्नस’ वादातून कामगारावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला; उपचारादरम्यान मृत्यू.'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की, "जर लोक ट्रॅफिक चलानचा भरणा करत नसतील, तर ती रक्कम त्यांच्या वीज बिलात जोडून द्या. त्यांना वीज बिल भरावेच लागेल, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित केला जाईल. यावर काहीतरी मार्ग काढा, या देशात वसुलीसाठी तुम्हाला कोणताही तरी प्रभावी मार्ग शोधावाच लागेल.".Pune Misconduct : बनावट डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे कोट्यवधींचा गैरव्यवहार! कंपनीच्या खात्यातून ४ कोटी ३७ लाख रुपये वळविल्याचा आरोप; शिक्षिकेसह व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे ४५००० कोटी रुपयांचे ई-चलान प्रलंबित आहेत, ज्यापैकी आतापर्यंत केवळ २५००० कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. यावर न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन काम केले पाहिजे. पोलिसांनी हजारो किंवा लाखो ई-चलान जारी केले तरी त्यातून प्रत्यक्ष दंडाची वसुली होणे हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे..थकबाकी वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने इतरही अनेक कडक उपायांची शिफारस केली आहे. ज्या वाहनांचे चलान थकीत आहेत, त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण रोखण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह अनेक उपाय कोर्टाने सुचवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.