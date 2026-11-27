नवी दिल्ली : एखाद्या शिक्षकाने पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केली असली, तरी केवळ त्या आधारावर त्याला विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयातील मंजूर नसलेल्या पदावर सामावून घेण्याचा अधिकार मिळत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पद अस्तित्वात नसताना केवळ पात्रतेच्या आधारे नियुक्ती किंवा सामावून घेण्याचा हक्क निर्माण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने संबंधित प्राध्यापकाची अपील फेटाळून झारखंड उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला..पात्रता पूर्ण केली, मात्र मंजूर पद उपलब्ध नव्हतेया प्रकरणातील अपीलकर्ते बृज कुमार मिश्रा यांची २२ फेब्रुवारी १९८६ रोजी गढवा येथील एस.जे.एस.एन. महाविद्यालयात हिंदी विषयाचे व्याख्याते म्हणून पाचव्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या पदासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक पात्रता त्यांनी ५ डिसेंबर १९८७ रोजी पूर्ण केली..दरम्यान, ३१ मार्च १९८७ ही सामावून घेण्यासाठीची अंतिम तारीख निश्चित करून संबंधित महाविद्यालयाचे रांची विद्यापीठाच्या घटक महाविद्यालयात रूपांतर करण्यात आले. त्यावेळी सरकारकडून हिंदीच्या केवळ तीन व्याख्याता पदांना मंजुरी होती. त्यानंतर नोव्हेंबर १९८७ मध्ये चौथ्या पदाला मंजुरी मिळाली. मात्र, ही चारही पदे मिश्रा यांच्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या व्याख्यात्यांकडे होती..आयोगाच्या अहवालातून निर्माण झाला वादघटक महाविद्यालयांमध्ये रूपांतरित झालेल्या संस्थांतील शिक्षकेतर आणि शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस.सी. अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने मिश्रा यांचे नाव पात्र शिक्षकांच्या यादीत समाविष्ट करून ५ डिसेंबर १९८७ ही त्यांची पात्रता तारीख नोंदवली होती..त्यानंतर वैयक्तिक दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस.बी. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग नियुक्त करण्यात आला. या आयोगाच्या तपासणीत मिश्रा यांची नियुक्ती अतिरिक्त पदावर झाल्याचे आढळले. संबंधित पदाला अंतिम मुदतीपूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी नव्हती किंवा विद्यापीठाने त्याची शिफारसही केली नव्हती.त्यामुळे चार व्याख्यात्यांपैकी एका व्याख्यात्याच्या निवृत्तीनंतर १ जून २००३ रोजी रिक्त झालेल्या पदावर मिश्रा यांना सामावून घेण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला..पात्रतेपेक्षा मंजूर पद महत्त्वाचेमिश्रा यांनी या निर्णयाला झारखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. एकल न्यायाधीशांनी ५ डिसेंबर १९८७ पासून सामावून घेण्याच्या दाव्याचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने हा आदेश रद्द केला. मंजुरी नसलेल्या पाचव्या पदावर सामावून घेण्याचा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.यानंतर मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अग्रवाल आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यात आला असून पात्र शिक्षकांच्या यादीत नाव असल्याने शैक्षणिक पात्रता पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून सामावून घेण्याचा अधिकार मिळतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.....तर सरकारे अस्थिर केली जातील, शिवसेना सुनावणी प्रकरणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा बंडावर आक्षेप.मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. अग्रवाल आयोगाच्या यादीत नाव असणे म्हणजे संबंधित नियुक्ती मंजूर पदावर झाली होती, असा अर्थ होत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.आयोगाने कर्मचाऱ्यांचे तीन गट केले होते. मंजूर पदांवर नियुक्त कर्मचारी, अंतिम मुदतीपूर्वी राज्य सरकारकडे शिफारस पाठवलेल्या पदांवरील कर्मचारी आणि अंतिम मुदतीनंतर शिफारस केलेल्या किंवा कोणतीही शिफारस नसलेल्या पदांवरील कर्मचारी, असे हे तीन गट होते. तिसऱ्या गटातील कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याचा विचार करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..मिश्रा यांच्या पदाबाबत विद्यापीठाने ३१ मार्च १९८७ या अंतिम तारखेनंतर म्हणजेच ११ जुलै १९८७ रोजी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती तिसऱ्या गटात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.अखेर, ५ डिसेंबर १९८७ रोजी पात्रता प्राप्त झाली तेव्हा केवळ चार पदे मंजूर होती. त्यामुळे पाचव्या पदावर सामावून घेण्याचा दावा करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून लावली..Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! चिप्स, बिस्किटांसह खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवर दिसणार 'हा' इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.