SC-ST आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय; पण सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय सांगितलं? एका निर्णयाने रोटेशनची मागणी फेटाळली; आता चेंडू संसदेत!

लोकसभा आणि विधानसभांमधील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने आरक्षण लागू करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राखीव मतदारसंघांमध्ये रोटेशन पद्धत लागू करायची की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या विषयावर कायदा करणे किंवा सध्याच्या कायद्यात बदल करण्याचे निर्देश न्यायपालिका संसदेला देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली..सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याला आपली मागणी लोकप्रतिनिधींसमोर मांडून त्यासाठी राजकीय एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला..सात दशकांपासून एकाच मतदारसंघात आरक्षणहे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील १९१-कादिपूर विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित आहे. या मतदारसंघातील मतदार जगदीश सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कादिपूर विधानसभा मतदारसंघाची स्थापना झाल्यापासून जवळपास सात दशकांपासून ही जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे.एखादा मतदारसंघ इतकी वर्षे सातत्याने राखीव ठेवण्याऐवजी त्यामध्ये ठरावीक कालावधीनंतर बदल व्हायला हवा, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. रोटेशनची पद्धत नसल्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ आणि १९ चे उल्लंघन होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.यामुळे मतदारांना केवळ अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांमधून प्रतिनिधी निवडण्याची मर्यादा येते, असे त्यांचे म्हणणे होते. तसेच आरक्षणाचा लाभ समाजातील व्यापक घटकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी काही मोजक्या कुटुंबांपुरताच मर्यादित राहत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये ज्या पद्धतीने राखीव जागांचे रोटेशन होते, त्याच धर्तीवर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांमध्येही ही पद्धत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती..सीमांकन कायद्याच्या तरतुदीला आव्हानयाचिकाकर्त्यांनी सीमांकन कायदा, २००२ मधील कलम ९(१)(क) यालाही आव्हान दिले होते. या तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या तुलनेने अधिक असलेल्या भागांमध्ये संबंधित मतदारसंघ राखीव ठेवले जातात.यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या तरतुदीला वैध ठरवले होते. तसेच लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आरक्षणाचे रोटेशन लागू करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर जगदीश सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला..Political Attack: 'राहुल गांधी म्हणजे दिवाळीतील फुसका फटाका!' असे का म्हणाले योगी आदित्यनाथ?.'चुकीचा आकडा दिला'; संसदेकडे जाण्याचा सल्लासुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याने चुकीचा आकडा दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. राखीव जागांच्या रोटेशनचा विषय न्यायालयाऐवजी संसदेत उपस्थित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी सरन्यायाधीशांनी हलक्याफुलक्या शैलीत आंदोलने आणि घोषणाबाजीसाठी ही योग्य वेळ असल्याची टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने आपली मागणी घेऊन लोकप्रतिनिधींकडे जावे आणि कायद्यात बदल करण्यासाठी त्यांचे समर्थन मिळवावे, असेही त्यांनी सुचवले. न्यायालयाच्या आदेशातही लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून रोटेशनच्या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीसाठी एकमत निर्माण करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.मतदान करताना जात नव्हे, विचारधाराही महत्त्वाचीन्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सुनावणीदरम्यान बहुपक्षीय लोकशाहीतील मतदानाच्या स्वरूपावर भाष्य केले. लोकांनी मतदान करताना जात किंवा धर्मापेक्षा राजकीय पक्ष आणि त्यांची विचारधारा यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.एखाद्या मतदारसंघात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अधिक असल्याने ती जागा राखीव ठेवली जाते. मात्र, त्यामुळे जातीय विभागणी निर्माण होते का, हा स्वतंत्रपणे विचार करण्याचा विषय आहे. केवळ या कारणावरून संबंधित कायदा घटनाबाह्य ठरवता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले.एखाद्या समुदायाचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे त्या भागातील मतदार केवळ स्वतःच्या जातीच्या किंवा समुदायाच्या आधारावर मतदान करतील, असे गृहीत धरता येत नाही. मतदारांनी कोणाला मतदान करावे, हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले..निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आणि मतदानाचा अधिकार वेगळासुनावणीमध्ये न्यायालयाने मतदानाचा घटनात्मक अधिकार आणि विशिष्ट मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा अधिकार यांतील फरकही स्पष्ट केला. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना अनारक्षित मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची संधी उपलब्ध असते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आणि मतदानाचा अधिकार या दोन्ही गोष्टी समान मानता येणार नाहीत, असे खंडपीठाने सांगितले.संविधानातील अनुच्छेद ३३० आणि ३३२ तसेच सीमांकन कायद्यातही राखीव जागांच्या आळीपाळीने बदलाची स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे न्यायालय स्वतःहून कायद्यात रोटेशनची अट समाविष्ट करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.सामाजिक न्यायासाठी रोटेशन शक्य; मात्र निर्णय संसदेचाचअलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात संविधानाच्या अनुच्छेद ३३० आणि ३३२ नुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांची संख्या निश्चित केली जात असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, मतदारसंघ निश्चित करणे ही संसदेच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रक्रिया असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.राखीव जागांचे रोटेशन लागू केल्यास अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या कमी असलेल्या मतदारसंघांमधील उमेदवारांनाही प्रतिनिधित्वाची संधी मिळू शकते. सामाजिक आणि राजकीय न्यायाच्या दृष्टीने ही पद्धत अधिक उपयुक्त ठरू शकते, असे उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. मात्र, अशा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संसदेचीच असल्याचेही स्पष्ट केले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाची हीच भूमिका कायम ठेवत राखीव जागांच्या रोटेशनबाबत कायद्यात बदल करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांमधील आरक्षणाच्या रोटेशनचा निर्णय संसदेच्या अधिकारातच राहणार असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले..Supreme Court: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळणारे अमर्याद कायदेशीर संरक्षण आता जाणार की राहणार? सर्वोच्च न्यायालयाची....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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