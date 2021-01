नवीन संसद भवन होणार की नाही ? सुप्रीम कोर्टाचा आज निर्णय; PM मोदींनी केलं होतं भूमीपूजन

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालय आज (दि.05) प्रस्तावित संसद भवन (सेंट्रल विस्टा) योजनेच्या वैधतेवर निर्णय देणार आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सरकार आणि केंद्रीय विस्टा समितीद्वारे या योजनेला देण्यात आलेल्या मंजुरीत पारदर्शकता आणि निष्पक्षततेचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. न्या. ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि संजीव खन्ना यांचे खंडपीठ या योजनेच्या विविध पैलूंवर आपला निर्णय देतील. यामध्ये पर्यावरणीय मंजुरी, वैधानिक आणि नगरपालिका कायद्यांचे उल्लंघन, वारसा संवर्धन, बदलाचा समावेश आहे.

याचिकेत दिल्ली विकास अधिनियम अंतर्गत जमीन उपयोग आणि केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट असणारी सार्वजनिक सुनावणी आणि आक्षेप घेण्यास आमंत्रित करण्याच्या पद्धतीवरही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एक महिन्यांपूर्वी, 5 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात 10 वेगवेगळ्या याचिकांवर चर्चा झाली होती. एक नवीन संसद भवन आणि केंद्रीय सचिवालयाच्या उभारणीसह केंद्रीय विस्टा योजनेवर निर्णय राखीव ठेवण्यात आला होता. गेल्या पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून यावर सुनावणी होत आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तर एचसीपी डिझायन, योजना आणि व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व हरीश साळवे यांनी केले.

Supreme Court will pronounce its verdict on the petitions challenging the validity of the Centre's plan for the redevelopment of the Central Vista area, today. pic.twitter.com/3uBdoY2WgX

