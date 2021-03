'मोहन डेलकर यांची आत्महत्या हा तर…'; सुप्रिया सुळेंचं लोकसभा अध्यक्षांना पत्र 

दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत आत्महत्या केल्यानंतर त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. राज्य सरकारमार्फंत चौकशीसाठी एसआयटी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. डेलकर यांच्या आत्महत्यासंदर्भात राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेलं आहे. आता याप्रकरणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी डेलकर यांच्या मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी थेट लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिलं आहे.

फेब्रुवारीमध्ये डेलकर मुंबईतील हॉटेलमध्ये मृतावस्थेत सापडले होते. डेलकर यांनी त्यांच्या लेटरहेडवर 15 पानांची सुसाईट नोट लिहिली होती. त्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांनी भाजपावर निशाणा साधला.

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास व्हावा, या मागणीसाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिलं आहे. बुधवारी, त्यांची भेट घेऊन, मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आपल्या पत्रात सुप्रिया सुले म्हणाल्यात की, 'मोहन डेलकर यांची आत्महत्या हा फक्त एका जिवाचा अंत नसून तो थेट देशाच्या संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का आहे.'

The delegation demanded an inquiry into the allegations made by Mohan Delkar in Parliament before his death and to take stern steps to prevent such incidents in future.@loksabhaspeaker @ombirlakota @supriya_sule #LokSabha pic.twitter.com/yCubQ9lfFu

