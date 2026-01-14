देश

Delhi News : ​मोदी सरकार​ची चीन​पुढे शरणागती; काँग्रेसचा घणाघात

केंद्रातील ​​मोदी सरकार​ने ​भित्रेपणे चीन​पुढे केलेल्या शरणागतीमुळे​ भारताचे धोरणात्मक हित, भौगोलिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व​ धोक्यात.
Chinese Communist Party delegation

Chinese Communist Party delegation

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

नवी दिल्ली - ‘केंद्रातील ​​मोदी सरकार​ने ​भित्रेपणे चीन​पुढे केलेल्या शरणागतीमुळे​ भारताचे धोरणात्मक हित, भौगोलिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व​ धोक्यात आले आहे,’ असा आरोप आज काँग्रेसने केला.​

Loading content, please wait...
Congress
China
New Delhi
Modi Government
Criticism

Related Stories

No stories found.