सुशांत आत्महत्याः एम्सच्या अहवालानंतर भाजप आता फॉरेन्सिक टीमवरही आरोप करेल, काँग्रेस नेत्याचा टोला

नवी दिल्ली- अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची हत्या नसून आत्महत्याच असल्याचा अहवाल दिल्ली स्थित एम्सने दिला आहे. आता यावरुनही राजकारण रंगले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. भाजपची प्रचार यंत्रणा एम्सच्या न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) पथकावरही याबाबत आरोप करु शकते, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने सुशांतसिंहच्या हत्येचा कट रिया चक्रवर्तीने रचल्याचा आरोप केला होता. सुशांतच्या मृत्यूचे दुःख आम्हालाही आहे. परंतु, एका महिलेला आरोपी ठरवून त्याचा खोटा सन्मान केला जाऊ शकत नाही, असे चौधरी म्हणाले.

यापूर्वी चौधरी यांनी रिया चक्रवर्ती ही निर्दोष असल्याचे म्हटले होते. तिला मुक्त केले जावे, अशी मागणी करत ती कटाची बळी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

(1/2) Now the BJP propaganda machinery may accuse the forensic team of AIIMS who has nullified the allegation that Rhea chakroborty conspired to kill Sushsnt Singh Rajput, we are all pained by the expiry of Sushant ji but he can not be honoured by falsely implicating a lady as

— Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) October 4, 2020