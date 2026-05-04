Emergency Response Vehicle: एसयूव्ही रुग्णवाहिका ठरतेयं ‘संजीवनी’; कर सल्लागाराकडून वाहनाचे रुपांतर, अपघातग्रस्तांना वेळीच मदत!

जयपूर:अपघात झाल्यावर अनेकवेळा जखमींना वेळीच मदत मिळत नाही. त्यामुळे जीवितहानी वाढते. नेमकी हीच समस्या ओळखून येथील एका कर सल्लागाराने आपल्या आलिशान ‘एसयूव्ही’चे तात्पुरत्या स्वरुपातील रुग्णवाहिकेत रूपांतर केले. गेल्या दोन दशकांत या एसयूव्ही रुग्णवाहिकेने अनेक अपघातग्रस्तांना वेळेवर रूग्णालयात पोचवीत अनेकांचे प्राण वाचविले. त्यामुळे, ही रुग्णवाहिका त्यांच्यासाठी ‘संजीवनी’ ठरली आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .संदीप गुप्ता असे या कर सल्लागाराचे नाव असून ते जयपूरमधील मालवीय नगरचे रहिवासी आहेत. त्यांनी आत्तापर्यंत आपल्या एसयूव्ही रुग्णवाहिकेतून अपघातांतील १२० जखमींना रुग्णालयात पोचविले. त्यात गंभीर जखमी असलेल्या ३५ जणांचा समावेश असून वेळेवर उपचार मिळाल्याने या सर्वांचे प्राण वाचले..एसयूव्हीचे रुग्णवाहिकेत रूपांतर करण्याची प्रेरणा कशी मिळाली, याबाबत सांगताना संदीप म्हणाले,‘‘ २२ वर्षांपूर्वी एका भीषण अपघातात एक जण गंभीर जखमी झाला होता. यावेळी लोक रुग्णवाहिकेची वाट पाहत ती उशिराने आल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा माझ्या मनावर खोल परिणाम झाला. यातूनच स्वत:ची एसयूव्ही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.’’.मी व माझा भाऊ २०१७ मध्ये रस्ता अपघातात गंभीर जखमी झालो होतो. तेव्हा संदीप गुप्ता यांनी त्यांच्या रुग्णवाहिकेतून आम्हाला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. वेळेवर रूग्णालयात आणल्यानेच आमचे प्राण वाचले.- मृदुल गौतम.MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.प्रथमोपचार साहित्य अन् सायरनअपघात घडल्याचे दिसल्यावर एसयुव्हीने जाणारे संदीप गुप्ता आपले वाहन थांबवितात आणि जखमींना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करतात. त्यांची एसयूव्ही प्रथमोपचार साहित्य, चादरी, आपत्कालीन फलक आणि गरज भासल्यास सायरननेही सुसज्ज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.