Emergency Response Vehicle: एसयूव्ही रुग्णवाहिका ठरतेयं ‘संजीवनी’; कर सल्लागाराकडून वाहनाचे रुपांतर, अपघातग्रस्तांना वेळीच मदत!

citizen initiative for quick medical response on highways: जयपूरच्या कर सल्लागाराने आलिशान एसयूव्हीचे तात्पुरत्या रुग्णवाहिकेत रूपांतर करून २२ वर्षांत १२० हून अधिक अपघातग्रस्तांना वेळेवर रुग्णालयात पोचवत अनेकांचे प्राण वाचवले
Modified SUV ambulance providing immediate help to accident victims on highways.

जयपूर:अपघात झाल्यावर अनेकवेळा जखमींना वेळीच मदत मिळत नाही. त्यामुळे जीवितहानी वाढते. नेमकी हीच समस्या ओळखून येथील एका कर सल्लागाराने आपल्या आलिशान ‘एसयूव्ही’चे तात्पुरत्या स्वरुपातील रुग्णवाहिकेत रूपांतर केले. गेल्या दोन दशकांत या एसयूव्ही रुग्णवाहिकेने अनेक अपघातग्रस्तांना वेळेवर रूग्णालयात पोचवीत अनेकांचे प्राण वाचविले. त्यामुळे, ही रुग्णवाहिका त्यांच्यासाठी ‘संजीवनी’ ठरली आहे.

