Belgaum MLA Bhavan : सुवर्णसौध भव्य, पण आमदारांसाठी निवास नाही! आमदार भवनाचा प्रस्ताव दशकभर रखडलेला

बेळगाव : बेळगावात कर्नाटक विधिमंडळाचे भव्य अधिवेशन केंद्र म्हणून सुवर्णसौध उभारल्यानंतर शहराच्या राजकीय व प्रशासकीय महत्त्वात लक्षणीय वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर सुवर्णसौध परिसरामध्ये आमदारांसाठी स्वतंत्र व सुसज्ज आमदार भवन उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, गेल्या एक ते दीड दशकांपासून हा प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहिला असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला अद्याप सुरुवात झालेली नाही.- महेश काशीद.सुवर्णसौध उभारणीच्या वेळी राज्य सरकारने या परिसराचा सर्वांगीण विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामध्ये आमदार भवनासह अधिकारी निवास, अतिथीगृहे, प्रशासकीय इमारती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा समावेश होता. आमदार भवन उभारल्यास विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात राज्यभरातून येणाऱ्या आमदारांना येथील एकाच ठिकाणी निवासाची सोय उपलब्ध होईल. प्रशासकीय समन्वय आणि कामकाज अधिक प्रभावी होईल, असा हेतू मांडला होता. मात्र, कालांतराने या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला आर्थिक वास्तवाचा फटका बसला. राज्य सरकारवर विविध विकास आणि पायाभूत प्रकल्पांचा आर्थिक ताण वाढत गेला. परिणामी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असलेल्या आमदार भवनसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे सध्या सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.आर्थिक ओझ्याची भीतीराज्य शासनाकडून घोषित पंचहमी मोफत योजना आणि आर्थिक मंदीचे सावटामुळे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत नवीन मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी देताना सरकार अत्यंत सावध भूमिका घेत आहे. सामाजिक कल्याण योजना, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याने आमदार भवनसारखे पूरक प्रकल्प हे दुय्यम ठरत आहेत. याच कारणामुळे बेळगावातील आमदार भवन उभारणीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा अनिश्चित वाटत आहे.दीर्घकालीन विकास नियोजनावर प्रश्नचिन्हबेळगावात दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात असते. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात बेळगावात येणाऱ्या आमदारांना खासगी हॉटेल्स किंवा मोजक्या शासकीय विश्रामगृहांवर अवलंबून रहावे लागते. यामुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. तसेच नियोजन आणि व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होतात. स्थानिक नागरिक आणि काही लोकप्रतिनिधींनी वारंवार आमदार भवन उभारणीची मागणी केली आहे. तरी सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. एकीकडे सुवर्णसौधसारखी भव्य आणि आधुनिक वास्तू उभारून त्यास पूरक असलेले आमदार भवन वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे, ही बाब सरकारच्या दीर्घकालीन विकास नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.वापराविना पडून राहण्याची भीतीबेळगावात सुवर्णसौध बांधून त्याला पोसणे हे कर्नाटकाला अगोदरच डोईजड झाले आहे. दुरुस्ती, रंगरंगोटी, वीजबिल, पाणी पट्टी, घरफाळा व मूलभूत सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि देखभालीच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत आहे. इतका खर्च करूनही या वास्तूचा वापर हा केवळ वर्षातून जेमतेम दोन आठवड्यासाठी केला जातो आहे.त्यामुळे सुवर्णसौधला पांढरा हत्ती म्हणून टीका केली जाते. त्यात आमदार भवन उभारण्यासाठी आणि त्यानंतर त्याच्या देखभालीसाठी मोठा खर्च मोजावा लागणार आहे. यामुळे आमदार भवनसंदरर्भात प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याची माहिती आहे.सुवर्णसौध परिसर दृष्टिक्षेपातहलगा बस्तवाडला सुवर्णसौधचे बांधकाम, वर्ष २०१२ मध्ये सुवर्णसौध बांधकाम पूर्ण, तळमजल्यासह पाच मजली इमारत, परिसर सुमारे सव्वाशे एकरपेक्षा अधिक सुवर्णसौधमधील बांधकाम प्रस्ताव, विधानसभा सदस्यांसाठी आमदार भवन (२२४ सदस्य), विधानपरिषद सदस्यांसाठी भवन (७५ सदस्य),राज्यस्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी इमारत, आऊटपोस्ट पोलिस ठाणे, सहायक, पोलिसांसाठी राहण्याची व्यवस्था, भवनऐवजी पंचतारांकित हॉटेलबाबत चर्चा.सुवर्णसौध येथील परिसरात आमदार भवनऐवजी पंचतारांकित हॉटेल उभारून त्याद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळेल. शिवाय विधिमंडळ अधिवेशन दरम्यान, या हॉटेलमधील खोल्या या आमदारांसाठी उपलब्ध करून देता येईल, असा प्रस्ताव मध्यंतरी पुढे आला आहे. विधानपरिषद सदस्य बसवराज होरट्टी यांनी गेल्यावर्षी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मात्र, त्याला विरोध झाल्यामुळे हा प्रस्तावही मागे पडला आहे.