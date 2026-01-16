देश

Belgaum MLA Bhavan : सुवर्णसौध भव्य, पण आमदारांसाठी निवास नाही! आमदार भवनाचा प्रस्ताव दशकभर रखडलेला

Suvarna Soudha Proposal : दहा वर्षांहून अधिक काळ कागदावरच अडकलेला सुवर्णसौधमधील आमदार भवन प्रस्ताव, हिवाळी अधिवेशनात आमदारांना हॉटेल्सवर अवलंबून राहण्याची वेळ
A view of Suvarna Soudha in Belagavi, where the long-pending MLA Bhavan proposal remains stalled.

A view of Suvarna Soudha in Belagavi, where the long-pending MLA Bhavan proposal remains stalled.

sakal

महेश काशीदसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बेळगाव : बेळगावात कर्नाटक विधिमंडळाचे भव्य अधिवेशन केंद्र म्हणून सुवर्णसौध उभारल्यानंतर शहराच्या राजकीय व प्रशासकीय महत्त्वात लक्षणीय वाढ झाली. या पार्श्‍वभूमीवर सुवर्णसौध परिसरामध्ये आमदारांसाठी स्वतंत्र व सुसज्ज आमदार भवन उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, गेल्या एक ते दीड दशकांपासून हा प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहिला असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
- महेश काशीद

Loading content, please wait...
Karnataka
belgaum
MLA
Expenditure
Development
Project
Legislative Assembly
Infrastructure
Government of Karnataka
Belagavi
Government

Related Stories

No stories found.