Uttar Pradesh News: स्वाइन फ्लूच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे योगी सरकार ॲक्शनमध्ये; सरकारी रुग्णालयांत मोफत तपासणीचे आदेश

उत्तर प्रदेश राज्यात इन्फ्लुएन्झा-ए (H1N1) अर्थात स्वाइन फ्लूच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने आरोग्य यंत्रणेला सतर्क केले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन संसर्गाची स्थिती, रुग्णालयांची तयारी आणि उपचार व्यवस्थेचा आढावा घेतला..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.या बैठकीत राज्यातील सर्व सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये H1N1ची तपासणी मोफत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर गंभीर रुग्णांसाठी आवश्यक ठिकाणी स्वतंत्र ICU आणि व्हेंटिलेटरची व्यवस्था करण्याचे आदेशही देण्यात आले..सरकारी रुग्णालयांत H1N1 चाचणी मोफतस्वाइन फ्लूचा संशय असलेल्या रुग्णांना तपासणीसाठी आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये H1N1 चाचणी मोफत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये आणि इतर सरकारी आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना आवश्यक तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे..खासगी लॅबच्या शुल्कावरही नियंत्रणखासगी रुग्णालये आणि पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये तपासणीसाठी रुग्णांकडून मनमानी शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठीही सरकारने निर्देश दिले आहेत.सरकारने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारली जाऊ नये, याची संबंधित यंत्रणांनी काळजी घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत..गंभीर रुग्णांसाठी स्वतंत्र ICUH1N1ची लागण झालेल्या गंभीर रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी रुग्णालयांची तयारी वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.ज्या जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्या अधिक आहे, तेथे स्वतंत्र ICU, व्हेंटिलेटर आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे. गंभीर रुग्णांना वेळेत योग्य उपचार मिळणे हा या व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे..आशा आणि एएनएमकडून घरोघरी सर्वेक्षणसंसर्गाचा संभाव्य प्रसार लक्षात घेऊन प्रभावित भागांमध्ये आशा स्वयंसेविका आणि एएनएमच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याची योजना आहे.घरोघरी जाऊन लक्षणे असलेल्या व्यक्तींची प्राथमिक माहिती घेतली जाईल. संशयित रुग्ण आढळल्यास त्यांना पुढील तपासणी आणि उपचारासाठी आरोग्य केंद्राकडे पाठवले जाणार आहे..टेलिकन्सल्टेशनवरही भररुग्णालयांवरील अनावश्यक गर्दी आणि ताण कमी करण्यासाठी टेलिकन्सल्टेशन सेवा अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्राथमिक लक्षणे असलेल्या नागरिकांना घरबसल्या वैद्यकीय मार्गदर्शन मिळण्यास मदत होणार आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनH1N1च्या संसर्गाबाबत नागरिकांमध्ये अनावश्यक भीती निर्माण होऊ नये, यासाठी जनजागृतीवरही भर दिला जाणार आहे. आजाराची लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि डॉक्टरांशी कधी संपर्क साधावा, याबाबत नागरिकांना अधिकृत माहिती देण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला देण्यात आल्या आहेत.सरकारचा भर वेळेवर निदान, तातडीचे उपचार, रुग्णालयांची सज्जता आणि संसर्गाचे प्रभावी सर्वेक्षण यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.