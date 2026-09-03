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Uttar Pradesh News: स्वाइन फ्लूच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे योगी सरकार ॲक्शनमध्ये; सरकारी रुग्णालयांत मोफत तपासणीचे आदेश

UP Government Acts As Swine Flu Cases Increase: स्वाइन फ्लूच्या वाढत्या प्रकरणांवर नियंत्रणासाठी राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांत H1N1ची मोफत तपासणी, स्वतंत्र ICU-व्हेंटिलेटरची व्यवस्था आणि खासगी लॅबच्या शुल्कावर नियंत्रणाचे निर्देश
Swine Flu Outbreak In Uttar Pradesh Yogi Government Orders Free Tests And Strengthens Preparedness In Government Hospitals

Swine Flu Outbreak In Uttar Pradesh Yogi Government Orders Free Tests And Strengthens Preparedness In Government Hospitals

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेश राज्यात इन्फ्लुएन्झा-ए (H1N1) अर्थात स्वाइन फ्लूच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने आरोग्य यंत्रणेला सतर्क केले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन संसर्गाची स्थिती, रुग्णालयांची तयारी आणि उपचार व्यवस्थेचा आढावा घेतला.

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