देश

Swine Flu: 'स्वाईन फ्लू'चा कहर! महाराष्ट्रासह दिल्ली, कर्नाटकात रुग्णसंख्येमध्ये मोठी वाढ

Swine Flu H1N1 Cases Surge in India: कर्नाटकमध्येही H1N1 आणि इन्फ्लूएंझाचे मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण समोर आले आहेत. २४ ऑगस्टपर्यंत राज्यात प्रयोगशाळेद्वारे निष्पन्न झालेले एकूण ४,४२८ रुग्ण नोंदवले गेले.
swine ful

swine ful

esakal

संतोष कानडे
Updated on

देशातील अनेक राज्यांमध्ये स्वाईन फ्लूचा प्रादूर्भाव वाढताना दिसून येत आहे. दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि चंदीगडसह अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधून नवीन रुग्ण समोर येत आहेत. आरोग्य विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, काही राज्यांमध्ये या वर्षी नोंदवलेल्या रुग्णांची संख्या ही मागील वर्षाच्या एकूण रुग्णसंख्येपेक्षाही अधिक झाली आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
maharashtra
delhi
swine flu
health
Marathi News Esakal
www.esakal.com