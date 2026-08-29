Swine Flu: 'स्वाईन फ्लू'चा कहर! महाराष्ट्रासह दिल्ली, कर्नाटकात रुग्णसंख्येमध्ये मोठी वाढ

देशातील अनेक राज्यांमध्ये स्वाईन फ्लूचा प्रादूर्भाव वाढताना दिसून येत आहे. दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि चंदीगडसह अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधून नवीन रुग्ण समोर येत आहेत. आरोग्य विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, काही राज्यांमध्ये या वर्षी नोंदवलेल्या रुग्णांची संख्या ही मागील वर्षाच्या एकूण रुग्णसंख्येपेक्षाही अधिक झाली आहे..राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये स्वाइन फ्लूचा संसर्ग सातत्याने वाढत असून २७ ऑगस्टपर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार H1N1 चे एकूण २,७२९ रुग्ण आढळले आहेत. एकट्या २७ ऑगस्ट रोजी शहरात १२५ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. इन्फ्लूएंझा 'ए' आणि 'बी' मिळून दिल्लीतील एकूण बाधितांची संख्या ३,७३६ वर पोहोचली आहे. त्यापैकी सुमारे तीन-चतुर्थांश रुग्ण एकट्या H1N1 चे आहेत..कर्नाटकमध्येही H1N1 आणि इन्फ्लूएंझाचे मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण समोर आले आहेत. २४ ऑगस्टपर्यंत राज्यात प्रयोगशाळेद्वारे निष्पन्न झालेले एकूण ४,४२८ रुग्ण नोंदवले गेले. कर्नाटकात इन्फ्लूएंझाचा प्रभाव वर्षातून दोनदा प्रामुख्याने वाढतो; पहिला टप्पा जानेवारी ते मार्च दरम्यान आणि दुसरा टप्पा जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या आरोग्य विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी करून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..महाराष्ट्रात २१ ऑगस्टपर्यंत १,१०९ H1N1 रुग्णांची नोंद झाली असून ही संख्या संपूर्ण २०२५ मधील एकूण ९४२ रुग्णांपेक्षाही जास्त आहे. राज्यातील एकूण बाधितांपैकी सुमारे ६५ टक्के रुग्ण एकट्या मुंबई आणि पुणे शहरात आढळले आहेत. राज्याचे साथरोग तज्ज्ञ डॉ. राजू यांच्या मते, पावसाळ्यात इन्फ्लूएंझाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होणे सामान्य असले, तरी यंदाचे आकडे मागील वर्षांच्या तुलनेत निश्चितच जास्त आहेत..दरम्यान, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने स्पष्ट केले आहे की देशात कोणत्याही नवीन स्ट्रेनची ओळख पटलेली नाही; सध्या पसरत असलेला इन्फ्लूएंझा A (H1N1) pdm09 हा विषाणू २०२५ पासूनच सक्रिय आहे, त्यामुळे नागरिकांनी अनावश्यक भीती न बाळगता खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.