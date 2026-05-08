Taj Mahal: यमुनेच्या वाळूत असून देखील ताजमहालचा पाया इतका मजबूत कसा? जाणून घ्या विहिरीचं सिक्रेट

जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहालची भव्यता आणि पांढऱ्या शुभ्र संगमरवरी भिंती आपण नेहमीच पाहतो. पण, या वास्तूचे खरे आश्चर्य त्याच्या पायभरणीत (Foundation) दडलेले आहे. सुमारे ४०० वर्षांनंतरही ही महाकाय वास्तू यमुना नदीच्या वाळूवर कशी स्थिर उभी आहे, हा प्रश्न आजही आधुनिक इंजिनीअर्सना विचार करायला भाग पाडतो..आज देखील ताजमहालची ही भक्कम इंजिनीअरिंग आधुनिक विज्ञानासाठी एक अभ्यासाचा विषय आहे. या अनोख्या रहस्याचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:आबनूस लाकडाची कमाल (Ebony Wood)ताजमहालची पायभरणी करण्यासाठी 'आबनूस' (Ebony) नावाच्या खास लाकडाचा वापर करण्यात आला आहे.सामान्य लाकूड पाण्यामुळे सडून जाते, पण आबनूसच्या लाकडाचे वैशिष्ट्य असे आहे की, ते जेवढे अधिक ओलाव्याच्या किंवा पाण्याच्या संपर्कात राहते, तेवढे जास्त मजबूत आणि टणक होते.मुघल इंजिनीअर्सनी ताजमहाल यमुनेच्या काठावर अशा प्रकारे बांधला की, या लाकडी पायभरणीला नदीच्या पाण्याचा ओलावा सतत मिळत राहील. जर यमुना नदी कोरडी पडली, तर या पायभरणीला तडे जाण्याची भीती असते..विहिरींसारखी रचना (Well Foundation)ताजमहालचा पाया पारंपारिक पद्धतीने न भरता, तिथे विहिरींसारखी रचना करण्यात आली आहे. जमिनीखाली खोलवर अनेक विहिरी खोदण्यात आल्या. त्यामध्ये लाकडी ओंडके, दगड, विटा आणि चुन्याचा वापर करून एक भक्कम आधार तयार करण्यात आला.या तंत्रज्ञानामुळे ताजमहाल भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्येही अधिक सुरक्षित राहतो..Premium|History of Terrace Gardening : हँगिंग गार्डन्स ते आधुनिक टेरेस गार्डनिंग; गच्चीवरील बागकामाची परंपरा, फायदे आणि शाश्वततेचा प्रवास .बांधकामाचा इतिहासताजमहालचे बांधकाम १६३२ मध्ये सुरू झाले आणि ते पूर्ण व्हायला साधारण २० वर्षे लागली. सुमारे २० हजार मजुरांनी दिवस-रात्र काम केले, तर साहित्याची ने-आण करण्यासाठी हत्ती आणि घोड्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला..आधुनिक विज्ञानापुढील आव्हानआजच्या काळात सिमेंट आणि लोखंडाचा वापर करून इमारती बांधल्या जातात, पण कोणत्याही सिमेंटशिवाय केवळ लाकूड, चुना आणि दगडांच्या जोरावर एवढी मोठी वास्तू ४०० वर्षे टिकून राहणे, हे मुघलकालीन इंजिनीअरिंग, कला आणि दूरदृष्टीचा एक उत्तम नमुना आहे..एक अदभुत संगमयमुना नदी आणि मजबूत लाकडी पाया यांच्या संयोजनाने ताजमहालला काळाच्या ओघात आणि नैसर्गिक बदलांपासून वाचवून ठेवले आहे. ताजमहाल हे केवळ एक थडगे नसून ते कलेसोबतच अफाट बुद्धिमत्तेचेही प्रतीक आहे.आज देखील जेव्हा आपण ताजमहाल पाहतो, तेव्हा जमिनीवरील सुंदर संगमरवरासोबतच जमिनीखालील त्या भक्कम पायभरणीचे महत्त्व अनन्यसाधारण वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.