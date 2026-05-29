Tajmahal Free Entry: एकही रुपया न घालवता पाहिला जगातील सातवा चमत्कार! काल ताजमहालमध्ये पर्यटकांना मिळाली ‘फ्री एंट्री’, जाणून घ्या कारण

आग्रा येथील जगप्रसिद्ध ताजमहाल (Taj Mahal) पाहण्यासाठी काल, २८ मे रोजी पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. बकरीद (ईद-उल-अजहा) निमित्त प्रशासनाकडून सकाळी काही तासांसाठी ताजमहालमध्ये विनातिकीट म्हणजेच मोफत प्रवेश (Free Entry) देण्यात आला होता. त्यामुळे देश-विदेशातून आलेल्या हजारो पर्यटकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेत जगातील सातव्या आश्चर्याचे दर्शन घेतले..प्रशासनाच्या माहितीनुसार, काल सकाळी ७:०० ते १०:०० या तीन तासांच्या कालावधीत ताजमहालमध्ये प्रवेशासाठी कोणतेही सामान्य तिकीट आकारण्यात आले नाही. यामुळे भारतीय पर्यटकांचे ५० रुपये, तर परदेशी पर्यटकांचे सुमारे १,१०० रुपयांचे तिकीट शुल्क वाचले. मात्र, ताजमहालच्या मुख्य मकबऱ्याच्या (Main Mausoleum) आत प्रवेश करण्यासाठी लागणारे २०० रुपयांचे अतिरिक्त तिकीट नेहमीप्रमाणे सुरू होते..या विशेष सवलतीमुळे काल सकाळी ताजमहाल परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती. अनेकांनी सकाळी लवकर पोहोचत सुंदर फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले. विशेष म्हणजे, तिकीट काउंटर सकाळी १० वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा नियमित सशुल्क प्रवेश सुरू करण्यात आला..बकरीदच्या पार्श्वभूमीवर शाही मशिदीत नमाज अदा करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांचीही उपस्थिती होती. त्याचवेळी इतर पर्यटकांनी ताजमहाल परिसरात फिरण्याचा आणि ऐतिहासिक वास्तूचा आनंद घेतला..दरम्यान, या विशेष उपक्रमामुळे आग्रा शहरातील स्थानिक गाईड्स, हॉटेल व्यवसायिक आणि पर्यटन क्षेत्रातही उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. अनेक पर्यटकांनी 'फ्री एंट्री'मुळे अचानक आग्र्याचा प्लॅन केल्याचे सांगितले.