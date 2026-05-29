Tajmahal Free Entry: एकही रुपया न घालवता पाहिला जगातील सातवा चमत्कार! काल ताजमहालमध्ये पर्यटकांना मिळाली ‘फ्री एंट्री’, जाणून घ्या कारण

Free Entry Initiative at Taj Mahal on the Occasion of Bakrid: आग्रा येथील ताजमहल मध्ये काल पर्यटकांना मोफत प्रवेश मिळाली. बकरीद निमित्त प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे हजारो पर्यटकांनी मोफत प्रवेशाचा लाभ घेतला.
सकाळ डिजिटल टीम
आग्रा येथील जगप्रसिद्ध ताजमहाल (Taj Mahal) पाहण्यासाठी काल, २८ मे रोजी पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. बकरीद (ईद-उल-अजहा) निमित्त प्रशासनाकडून सकाळी काही तासांसाठी ताजमहालमध्ये विनातिकीट म्हणजेच मोफत प्रवेश (Free Entry) देण्यात आला होता. त्यामुळे देश-विदेशातून आलेल्या हजारो पर्यटकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेत जगातील सातव्या आश्चर्याचे दर्शन घेतले.

