Taj Mahal History: ताजमहाल फक्त मुघलांचा की इराणचाही? अमेरिकी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या आग्रा दौऱ्याने उकरून काढला ५०० वर्षे जुना इतिहास

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री (Foreign Minister) मार्को रुबिओ (Marco Rubio) यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान एका साध्याशा फोटोवरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मार्को रुबिओ यांनी आपल्या पत्नीसोबत आग्र्याला भेट देऊन जगातील सातवे आश्चर्य असलेल्या ऐतिहासिक ताजमहालचे दर्शन घेतले. या भेटीदरम्यान त्यांनी ताजमहालच्या समोर बसून एक पारंपरिक फोटो काढला आणि तो सोशल मीडियावर शेअर केला. .मात्र, हा फोटो समोर येताच इराण सरकारने (Tehran) त्यावर तीव्र आणि खोडसाळ प्रतिक्रिया देत थेट अमेरिकेवर निशाणा साधला आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर इतिहास आणि राजकारणाचा नवा वाद पेटला आहे..हैदराबादमधील इराणी दूतावासाने (Iranian Embassy) अधिकृत 'X' (ट्विटर) अकाउंटवरून मार्को रुबिओ यांच्या फोटोवर टोमणा मारताना लिहिले की, "जर रुबिओ यांना इतिहास किंवा वास्तुकलेची थोडी जरी समज असती, तर ते येथे फोटो काढण्यासाठी कधीच उभे राहिले नसते. हे स्मारक एका मुघल बादशहाने आपल्या इराणी वंशाच्या पत्नीच्या (मुमताज महल) प्रेमापोटी बांधले होते आणि याला इराणी वास्तूविशारदांच्या प्रतिभेने आकार दिला होता. अत्यंत खेदाची गोष्ट म्हणजे, आज त्यांचे (रुबिओंचे) सरकार इराणी संस्कृती मिटवून टाकण्याची धमकी देते आणि इतर सभ्यतांचा अपमान करते." इराणच्या या विधानाचा थेट रोख हा आजच्या अमेरिका-इराणमधील राजकीय तणावावर होता..ताजमहालचा नेमका 'इराणी' संबंध काय आहे?इतिहासकारांच्या मते, १६३० च्या दशकात मुघल बादशहा शाहजहानने आपली पत्नी मुमताज हिच्या आठवणीत हा पांढराशुभ्र मकबरा बांधायला सुरुवात केली, ज्याचे काम सुमारे २० वर्षे चालले. त्या काळात मुघल साम्राज्य, मध्य आशिया आणि फारस (आजचा इराण) यांच्यातील कला आणि संस्कृती एकमेकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मिसळलेली होती..ताजमहालचे मुख्य वास्तूविशारद उस्ताद अहमद लाहोरी हे मुघल परंपरेशी जोडलेले असले, तरी ताजमहालच्या डिझाइनवर, घुमटाच्या रचनेवर, भौमितिक नक्षीकामावर आणि भिंतींवरील सुलेखनावर (Calligraphy) इस्लामिक-फारसी स्थापत्यशैलीचा (Persian Architecture) स्पष्ट प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे ताजमहाल हा पूर्णपणे इराणी किंवा पूर्णपणे भारतीय आहे असे म्हणण्याऐवजी, तो फारसी, तुर्की आणि भारतीय कारागिरांच्या संयुक्त सांस्कृतिक समन्वयाचा (Cultural Blend) एक अप्रतिम नमुना आहे..सोशल मीडियावर भारतीय नेटकऱ्यांचे चोख उत्तर:इराणच्या या कमेंटनंतर सोशल मीडियावर युजर्स दोन गटांत विभागले गेले आहेत. अनेक भारतीय नेटकऱ्यांनी इराणी दूतावासाला खडे बोल सुनावले आहेत. एका युझरने लिहिले की, "हा भारताचा ऐतिहासिक वारसा आहे, विनाकारण याला स्वतःच्या देशाशी जोडून याचे महत्त्व कमी करू नका."तर दुसऱ्या एका युझरने म्हटले की, "हा एका भारतीय मुघल राजाने आपल्या पत्नीसाठी यमुना नदीच्या काठावर बांधलेला सुंदर पांढरा मकबरा आहे. प्रत्येक परदेशी पाहुणा या सौंदर्याला दाद देण्यासाठी येथे येतो, यामध्ये इराणचा राजकीय संबंध आणायची काय गरज आहे?".Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला... आंतरराष्ट्रीय राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर इराणच्या या विधानाची उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी अद्याप या वादावर अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु एका ऐतिहासिक स्मारकावरून दोन देशांमधील आजचे राजकीय वैर चव्हाट्यावर आल्याचे या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.