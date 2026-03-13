Tajmahal Name: ताजमहलचे नाव बदलणार? मोदी सरकारचा सर्वात मोठा खुलासा! संसदेत दिले थेट उत्तर

देश: गेल्या अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर ताजमहालचे नाव बदलण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू होती. काही लोक याला 'तेजो महालय' म्हणत होते, तर काही जण नाव बदलण्याची मागणी करत होते. या सर्व चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. .गुरुवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी स्पष्ट केले की, ताजमहालचे नाव बदलण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. मंत्रालयाकडे असा कोणताही प्रस्ताव सध्या आलेला नाही आणि सरकार अशा कोणत्याही नावाचा विचार करत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..Agra Trip Budget: फक्त २००० रुपयांत पूर्ण होणार आग्रा ट्रिप! एका दिवसात पहा ताजमहाल आणि बरंच काही; पाहा कसं करायचं प्लॅनिंग.राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी विचारलेल्या पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. संसदेत काय झाले?जॉन ब्रिटास यांनी प्रश्न विचारला की "ताजमहलचे नाव बदलण्याची सरकारची काही योजना आहे का, जसे की काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सुचवण्यात आले आहे?"यावर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, "मंत्रालयाकडे अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही आणि नाव बदलण्याचा कोणताही विचार सध्या विचाराधीन नाही..Government Job: एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा नको, शुल्कही वाचणार! मंत्री शेलार यांची विधानसभेत माहिती.ऐतिहासिक उत्खननावर खर्चाचा पाऊसनाव बदलण्याच्या चर्चेव्यतिरिक्त, मंत्र्यांनी ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी सरकारने केलेल्या कामांची माहिती दिली. मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत ऐतिहासिक स्थळांच्या उत्खननावर (Excavation) पूर्वीच्या १० वर्षांच्या तुलनेत दुप्पट खर्च केला आहे. २००४ ते २०१४ दरम्यान संवर्धनावर (Conservation) १३१० कोटी रुपये खर्च झाले होते, तर गेल्या १० वर्षांत हा आकडा ३,७१३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सरकारने देशातील १५ उत्खनन स्थळांना 'टुरिस्ट एक्सपिरियन्स सेंटर्स' (Tourist Experience Centres) म्हणून विकसित करण्याची योजना आखली आहे..पश्चिम बंगालमधील वारसा स्थळेतृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुखेंदू शेखर राय यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कडे १३५ राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके आहेत. उत्खनन ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया असून राज्य सरकारांच्या सहकार्याने या कामाला अधिक गती मिळू शकते.संसदेत झालेल्या या चर्चेने हे स्पष्ट केले आहे की, सरकारचे लक्ष नावापेक्षा वारसा स्थळांचे जतन आणि पर्यटनाच्या विकासावर अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.