Taj Mahal: ताजमहाल की 'तेजो महालय' शिवमंदिर? हायकोर्टाने मोदी सरकारला मागितले उत्तर, बंद खोल्यांच्या तपासणी होणार?

आग्रा येथील जागतिक वारसा स्थळ ताजमहाल परिसरात प्राचीन शिवमंदिर असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) यांना या प्रकरणात जवाबी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच या प्रकरणातील दुसरे प्रतिवादी पंकज कुमार वर्मा यांनाही नोटीस बजावत १० दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील हरी शंकर जैन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बाजू मांडली. खालच्या न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान हे प्रकरण २०१५ पासून आग्रा येथील दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांनी ताजमहालातील बंद खोल्यांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि छायाचित्रण करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्त नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र, दिवाणी न्यायालय आणि त्यानंतर अप्पर जिल्हा न्यायाधीशांनी ही मागणी फेटाळून लावली. या दोन्ही आदेशांविरोधात आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे..याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ताजमहाल हे मुघलकालीन मकबरा नसून पूर्वीचे हिंदू मंदिर आहे. त्यांच्या मते, ही वास्तू बाराव्या शतकात राजा परमर्दिदेव यांनी उभारली होती. नंतर ती राजा मानसिंग आणि त्यानंतर राजा जयसिंग यांच्या ताब्यात होती. शाहजहानने ही वास्तू ताब्यात घेऊन तिचे रूपांतर मुमताज महलच्या स्मारकात केले. याचिकाकर्त्यांनी ताजमहाल परिसरात हिंदू मंदिर असल्याचे १०९ पुरावे असल्याचा दावा केला आहे. घुमटावरील कलश, कमळाच्या आकाराची रचना तसेच परिसरात गोशाळेचा उल्लेख असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. याचिकेत एएसआयकडून ताजमहाल परिसरात शुक्रवारी नमाज अदा करण्यास परवानगी दिली जात असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे..वैज्ञानिक तपासणीची मागणीयाचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ताजमहालातील बंद खोल्यांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि अधिकृत छायाचित्रण झाल्याशिवाय या दाव्यांची सत्यता पडताळता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या भागांची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्त नियुक्त करावा, अशी त्यांची मागणी आहे..न्यायालयाने दाव्यांवर मत व्यक्त केलेले नाहीया टप्प्यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांवरील सत्यासत्यतेबाबत कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. न्यायालयाने केवळ संबंधित पक्षांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी नंतर होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.