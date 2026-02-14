Mahashivratri: ताजमहाल की 'तेजोमहल'? महाशिवरात्रीला मोफत प्रवेशाची मागणी; काय आहे या वादाचा इतिहास ?

आग्र्यातील ताजमहाल की तेजोमहल? हा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. येत्या १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदूवादी संघटनांनी ताजमहालमध्ये मोफत प्रवेशाची मागणी केली असून, या ऐतिहासिक वास्तूबद्दलच्या दाव्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले आहे..योगी यूथ ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अजय तोमर यांनी केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांना पत्र लिहून १५ फेब्रुवारीला महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांना ताजमहालमध्ये विनामूल्य प्रवेश देण्याची विनंती केली आहे. शाहजहानच्या उर्ससाठी जर तीन दिवस प्रवेश मोफत असतो, तर महाशिवरात्रीलाही तसाच निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यांच्या मते, ताजमहाल हे प्रत्यक्षात भगवान शिवाचे मंदिर आहे..Tajmahal : ताजचा 'गुमनाम' आर्किटेक्ट! शाहजहांचा स्वप्नपूर्तीसाठी इराणहून आला होता हा कलाकार; वाचा थक्क करणारी कहाणी.वादाचे मुख्य कारण: ताजमहाल की तेजो महालय?ताजमहालचा हा वाद प्रामुख्याने इतिहासकार पी. एन. ओक यांच्या 'Taj Mahal: The True Story' (१९८९) या पुस्तकानंतर सुरू झाला. त्यांच्या दाव्यानुसार ताजमहाल ही इमारत आधी 'तेजो महालय' नावाचे शिव मंदिर आणि राजपूत राजांचा राजवाडा होता. मुमताज महालच्या नावावरून 'ताजमहाल' हे नाव पडले असे सांगितले जाते, पण मुमताजचे खरे नाव 'मुमताज-उल-जमानी' होते.कोणत्याही मुस्लिम देशात महालच्या नावाने मकबरा बांधण्याची परंपरा नाही. ताजमहालचा मुख्य चौथरा आणि तिथल्या खोल्यांची रचना उत्तर भारतातील प्राचीन शिव मंदिरांसारखी (अष्टकोनी) आहे..न्यायालयात काय आहे स्थिती?२०१५ साली हरिशंकर जैन आणि इतर सहा जणांनी आग्रा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी १०९ ऐतिहासिक पुराव्यांचा हवाला देऊन या वास्तूत हिंदूना पूजा करण्याची परवानगी मागितली आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात ताजमहालच्या तळघरातील २० बंद खोल्या उघडून तिथे हिंदू देवदेवतांच्या मूर्ती आहेत का, याची एएसआय (ASI) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली गेली..Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय.एएसआय (ASI) आणि सरकारची बाजू२०१७ मध्ये भारतीय पुरातत्व विभागाने (ASI) न्यायालयात उत्तर दिले होते की, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ताजमहल हा एक मकबराच आहे. शाहजहानने तो आपली पत्नी मुमताजच्या आठवणीत बांधला होता. ही जमीन जयपूरचे महाराजा जयसिंग यांच्याकडून घेण्यात आली होती, असेही रेकॉर्ड्स सांगतात.सध्या काशी विश्वनाथ आणि कृष्ण जन्मभूमीचे वाद सुरू असतानाच ताजमहालच्या या मागणीने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार सनातन विचारधारेचे असल्याने यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा अजय तोमर यांनी व्यक्त केली आहे..Tajmahal Travel : ताजमहलाच्या खऱ्या कबरींचे रहस्य अखेर उघडले, २२ फूट खोल तळघरातील Video viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.