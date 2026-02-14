देश

Mahashivratri: ताजमहाल की 'तेजोमहल'? महाशिवरात्रीला मोफत प्रवेशाची मागणी; काय आहे या वादाचा इतिहास ?

Tajmahal Mahashivratri Free Entry Demand: आग्रा येथील ताजमहालबाबत पुन्हा वाद उफाळला आहे. हिंदूवादी संघटनांनी महाशिवरात्रीला भाविकांसाठी मोफत प्रवेश देण्याची मागणी केली आहे.
Mahashivratri

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आग्र्यातील ताजमहाल की तेजोमहल? हा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. येत्या १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदूवादी संघटनांनी ताजमहालमध्ये मोफत प्रवेशाची मागणी केली असून, या ऐतिहासिक वास्तूबद्दलच्या दाव्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

