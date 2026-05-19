Agra: ताजमहालावरच्या नक्षीकामकलेचा इतिहास माहितीये? मुघल शैलीला योगी सरकारची १५ कोटींची मदत, काय आहे पच्चीकारी?

उत्तर प्रदेशातील आग्रा हे शहर केवळ ताजमहालसाठीच नाही तर तिथल्या अप्रतिम हस्तकलेसाठीही ओळखले जाते. आता याच आग्र्याच्या ऐतिहासिक आणि पारंपरिक 'मार्बल इन्ले' म्हणजेच पच्चीकारी कलेला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने एक नवी आणि मोठी ओळख दिली आहे. .सरकारच्या 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOC/ODOP) या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आता आग्र्याच्या पादत्राणे (शू) व्यवसायासोबतच 'मार्बल इन्ले' या दुसऱ्या उत्पादनाचाही समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राचे उपआयुक्त शरद टंडन यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे आता मार्बल इन्ले आणि पच्चीकारी व्यवसायाशी जोडलेल्या हजारो कारागिरांना सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ घेता येणार आहे..मार्बल इन्ले किंवा पच्चीकारी म्हणजे नक्की काय, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. संगमरवरी दगडावर (मार्बल) अत्यंत नाजूक कोरीव काम करून, त्यात मौल्यवान रत्ने आणि रंगीत खडे बसवण्याच्या अद्भूत कलेला पच्चीकारी म्हटले जाते..मुघल काळात इराणमधून आलेले कलाकार ही कला आग्र्यात घेऊन आले होते आणि ताजमहालवर आपल्याला हीच कला पाहायला मिळते. आग्र्यामध्ये हा व्यवसाय मुघल काळापासून अव्याहतपणे सुरू आहे. आजघडीला या कलेचा वार्षिक देश-विदेशातील व्यापार सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा आहे. गोकुलपुरा, ताजगंज, फत्तेपूर सीकरी, अछनेरा आणि सदर या भागांत या कलेचे मोठे केंद्र असून, सुमारे २५ हजार कारागीर प्रत्यक्षपणे आणि १ लाख लोक अप्रत्यक्षपणे या व्यवसायातून आपली उपजीविका चालवत आहेत..योगी सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे आता आग्र्याच्या या पारंपरिक कलेला मोठे पंख मिळणार आहेत. कारागिरांच्या संस्था एकत्र येऊन कॉमन फॅसिलिटी सेंटर उभारू शकतात, ज्यासाठी सरकारकडून १५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सोय केली जाईल. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ९० टक्के हिस्सा सरकार उचलणार असून, संस्थांना केवळ १० टक्के रक्कम द्यावी लागेल. याशिवाय कारागिरांना बँकांकडून आर्थिक मदत, आधुनिक प्रशिक्षण आणि जागतिक स्तरावर मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल..फॅक्टरी चालक अफसर अहमद यांनी सरकारचे आभार मानताना सांगितले की, यापूर्वी ते फक्त भेटवस्तू (गिफ्ट आयटम्स) बनवायचे, पण आता या योजनेमुळे ते विविध नवीन प्रयोग करत असून यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यातीसाठी मोठा फायदा होणार आहे.कारागीर झाकीर खान यांच्या म्हणण्यानुसार, या कलेसाठी लागणारा कच्चा माल जयपूर, अफगाणिस्तान आणि इटलीसारख्या देशांतून येतो. त्यामुळे या वस्तूंना बाजारपेठ मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. हँडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट असोसिएशनचे सचिव डॉ. एस. के. त्यागी यांनीही कारागिरांच्या या प्रोत्साहनाचे स्वागत केले आहे. आगामी काळात या उत्पादनांना पर्यटनाशी जोडले जाणार असून, त्यांची पॅकिंग आणि ब्रँडिंग सुधारण्यावर भर दिला जाईल..यामुळे 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना', 'विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना' आणि 'पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' यांसारख्या अनेक योजनांचा लाभ या कारागिरांना एकाच छताखाली मिळणार असून, आग्र्याची ही शेकडो वर्षे जुनी कला आता खऱ्या अर्थाने जागतिक ब्रँड बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.