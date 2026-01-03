देश

Tajmahal Travel: नव्या वर्षात ताजचे नवे रूप! मुख्य घुमटातून आता पाणी गळणार नाही, ८ महिन्यांपासून सुरू असलेले दुरुस्तीचे काम पूर्ण

जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहालच्या मुख्य घुमटावर गेल्या आठ महिन्यांपासून लावलेला लोखंडी सांगाडा आता हटवण्यात आला.
tajmahal

tajmahal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज असलेल्या पर्यटकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहालच्या मुख्य घुमटावर गेल्या आठ महिन्यांपासून लावलेला लोखंडी सांगाडा आता हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे पर्यटक आता ताजमहालचे पूर्ण सौंदर्य कोणत्याही अडथळ्याशिवाय डोळ्यांत साठवू शकणार आहेत.

agra
taj mahal

