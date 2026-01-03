Tajmahal Travel: नव्या वर्षात ताजचे नवे रूप! मुख्य घुमटातून आता पाणी गळणार नाही, ८ महिन्यांपासून सुरू असलेले दुरुस्तीचे काम पूर्ण

नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज असलेल्या पर्यटकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहालच्या मुख्य घुमटावर गेल्या आठ महिन्यांपासून लावलेला लोखंडी सांगाडा आता हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे पर्यटक आता ताजमहालचे पूर्ण सौंदर्य कोणत्याही अडथळ्याशिवाय डोळ्यांत साठवू शकणार आहेत..भारतीय पुरातत्व विभागाने (ASI) दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्यात मुख्य घुमटाच्या संरक्षणासाठी हे काम सुरू करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी झालेल्या सततच्या पावसामुळे ताजमहालच्या मुख्य घुमटावरील 'पिनेकल' (कलश) जवळून पाणी झिरपत असल्याची बाब समोर आली होती. ही गळती संगमरवरी दगडांसाठी आणि वास्तूच्या अंतर्गत रचनेसाठी धोकादायक ठरू शकली असती. हे पाहता तज्ज्ञ अभियंते आणि संवर्धन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हे दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले होते..वरिष्ठ संवर्धन सहाय्यक प्रिन्स वाजपेयी यांनी सांगितले की, दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सर्व तांत्रिक तपासणी आणि गुणवत्ता चाचणी करून ही पाड हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता ताजमहाल पुन्हा एकदा आपल्या मूळ आणि भव्य रूपात पर्यटकांचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. १ जानेवारीला ताजमहाल पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्रशासनाने हे काम वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.