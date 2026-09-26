सौंदर्य अन् बुद्धिमत्तेचा संगम! वयाच्या २३व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC क्रॅक करून बनली IFS अधिकारी, कोण आहे तमाली साहा?

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नागरी सेवेत दाखल होण्याचे स्वप्न देशातील असंख्य विद्यार्थी पाहतात. या परीक्षेसाठी अनेक उमेदवार वर्षानुवर्षे तयारी करतात. मात्र, पश्चिम बंगालमधील तमाली साहाने वयाच्या अवघ्या २३व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात हे यश मिळवत वेगळी ओळख निर्माण केली. तिने अखिल भारतीय स्तरावर ९४वा क्रमांक मिळवला आणि भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी म्हणून निवड झाली..पदवीच्या काळापासून नागरी सेवेचे ध्येयतमाली साहाचे प्राथमिक शिक्षण उत्तर २४ परगणा येथे झाले. पुढे तिने कलकत्ता विद्यापीठातून प्राणीशास्त्र (Zoology) विषयात पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. महाविद्यालयीन जीवनापासूनच तिने नागरी सेवेत जाण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. देशसेवा करण्याची तसेच समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची इच्छा तिच्या या निर्णयामागे होती.२०२० मध्ये पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तमालीने त्याच वर्षी यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली. नियोजनबद्ध अभ्यास आणि मेहनतीच्या जोरावर तिने पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा यशस्वी केली. २०२१ मध्ये जाहीर झालेल्या निकालात तिने ९४वा क्रमांक मिळवला. त्यावेळी तिचे वय अवघे २३ वर्षे होते. भारतीय वन सेवा अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर तिची नियुक्ती तिच्या गृह संवर्गात, म्हणजेच पश्चिम बंगाल संवर्गात झाली. सध्या ती याच संवर्गात कार्यरत आहे..लहानपणापासून नागरी सेवेत जाण्याची इच्छातमाली अभ्यासात सुरुवातीपासूनच चांगली होती. नागरी सेवेत प्रवेश करून देशाच्या प्रगती आणि विकासात योगदान देण्याची तिची इच्छा होती. समाजासाठी सकारात्मक काम करण्याचे आणि देशसेवेचे ध्येय तिने मनाशी बाळगले होते. या उद्दिष्टासाठी तिने सातत्याने प्रयत्न करत यूपीएससी परीक्षेची तयारी केली..स्व-अध्ययनावर दिला भरतमालीच्या तयारीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिने कोणत्याही मोठ्या कोचिंग संस्थेची मदत न घेता स्व-अध्ययनाच्या माध्यमातून यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली. योग्य रणनीती, नियोजन आणि स्वतःवरील विश्वास यांच्या जोरावर कठीण परीक्षा पार करता येते, असा तिचा विश्वास आहे.तयारीच्या काळात तिने अभ्यासक्रम समजून घेण्यास आणि मूलभूत संकल्पना भक्कम करण्यास प्राधान्य दिले. नियोजनानुसार अभ्यास करत तिने परीक्षेची तयारी पूर्ण केली आणि पहिल्याच प्रयत्नात यश संपादन केले..Success Story: पहिल्यांदा IPS, पण स्वप्न IASचं! किराणा दुकानदाराच्या मुलीने दुसऱ्या प्रयत्नात कसं मिळवलं यश? .विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरलेली वाटचालतमाली साहाची यशोगाथा संसाधनांच्या कमतरतेमुळे किंवा अपयशाच्या भीतीमुळे स्पर्धात्मक परीक्षांपासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उदाहरण ठरते. शिस्त, सातत्य आणि प्रामाणिक मेहनतीच्या माध्यमातून निश्चित केलेले ध्येय साध्य करता येऊ शकते, हे तिच्या प्रवासातून दिसून येते..IPS Mohita Sharma: कोण आहेत आयपीएस मोहिता शर्मा? KBCमध्ये १ कोटी रुपयांचा जॅकपॉट जिंकून, पाचव्या प्रयत्नात UPSC परीक्षा उत्तीर्ण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.