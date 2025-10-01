Vijay Thalapathy: राजकीय वाटचाल सुरूच ठेवणार; विजय, नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राथमिकता देणार

चेन्नई : ‘‘माझी राजकीय वाटचाल सुरूच राहील, मात्र यापुढे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणार,’’ असे प्रतिपादन तमिळगा वेत्री कळघमचे (टीव्हीके) प्रमुख विजय यांनी मंगळवारी केले. तमिळनाडूतील करूर येथे शनिवारी (ता. २७) त्यांच्या पक्षाच्या सभे दरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरी नंतर त्यांनी पहिल्यांदाच एका व्हिडिओच्या माध्यमातून मंगळवारी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘टीव्हीके’च्या अधिकृत हँडलवरून याबाबत व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला आहे..या व्हिडिओमध्ये अभिनेता विजय यांचा आवाज खोल गेला असून ते दुःखातून सावरले नसल्याचे दिसत आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांनी शनिवारी करूर येथे चेंगराचेंगरीदरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहिली. त्याचप्रमाणे मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना लवकरच भेटणार आहे, असेही विजय यांनी या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगितले आहे..अभिनेता विजय म्हणाले, ‘‘अगदी प्रारंभीपासून पक्षाच्या प्रचारादरम्यान नागरिकांच्या सुरक्षेची मी पुरेशी काळजी घेत आलो आहे. मागील काही दिवसांपसून सुरू असलेल्या पक्षाच्या प्रचार मोहिमेअंतर्गत पाच जिल्ह्यांमध्ये सभा झाल्या मात्र तेथे असा प्रकार घडला नाही, मग कन्नूरमध्येच असे का घडले हे येथील लोक चांगले जाणून आहेत. त्यामुळे, जेव्हा करूरच्या जनतेने या घटनेबाबत बोलण्यास सुरूवात केली त्यांच्या तोंडून देवच बोलला असे वाटले. या चेंगराचेंगरीच्या घटनेमागे सत्य काय आहे ते लवकरच समोर येईल.’’.‘एवढा दुःखी कधीच झालो नाही’या घटनेमुळे मला जे दुःख झाले तसे दुःख आयुष्यात मी यापूर्वी कधीच अनुभवले नव्हते, असे विजय म्हणाले. ‘‘करूरमधील दुर्दैवी घटनेनंतर मला तेथे जायचे होते मात्र, कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये, म्हणून मी तेथे गेलो नाही किंवा चेंगराचेंगरीनंतर तेथे माझ्या उपस्थितीमुळे आणखी कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, म्हणून मी तातडीने करूर सोडले. मात्र मी लवकरच तेथील पीडितांना भेटणार आहे,’’ असे विजय यांनी सांगितले..स्टॅलिन यांना इशाराया चेंगराचेंगरीमागे काहीतरी षड्यंत्र असल्याचा संकेत करत विजय यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना व्हिडिओच्या शेवटी इशारा दिला की, मुख्यमंत्री महोदय, जर तुम्हाला सूड घ्यायचाच असेल, तर माझ्यावर सूड उगवा. मी घरात किंवा कार्यालयातच असेतो. मात्र, माझ्या कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना हात लावू नका..Vijay Thalapathy: ‘टीव्हीके’च्या नेत्यांविरोधात ‘एफआयआर’; व्यवस्थापनासाठी धरले जबाबदार, विजय यांच्या निवासस्थानी बैठका.विजय म्हणालेमाझ्या सभांना प्रेमापोटी प्रचंड गर्दी करणाऱ्या जनतेचा सदैव कृतज्ञ राहीनविविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या कठीण प्रसंगी साथ दिली त्यांचे आभारमाझा राजकीय प्रवास सुरू राहील आणि तो यापुढे अधिक ताकदीने पुढे जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.